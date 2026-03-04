Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat in einem weiteren Land eine Militärkampagne gestartet. US-amerikanische Truppen unterstützen ecuadorianische Streitkräfte im Kampf gegen «Drogenterrorismus».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA und Ecuador starten Anti-Drogen-Operation, verkündet Southcom am Dienstag

General Donovan lobt ecuadorianische Streitkräfte für Mut und Entschlossenheit

USA haben seit September über 40 Angriffe auf mutmassliche Drogenboote durchgeführt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

US-Streitkräfte arbeiten mit dem ecuadorianischen Militär zusammen, um entschieden gegen mutmassliche Drogenhändler in Ecuador vorzugehen, teilte das US-Südkommando Southcom am Dienstag auf der Plattform X mit. Die Operationen begannen noch am selben Tag.

In dem Post wird General Francis L. Donovan, Kommandant des Southcom, zitiert: «Wir loben die Männer und Frauen der ecuadorianischen Streitkräfte für ihr unerschütterliches Engagement in diesem Kampf, mit dem sie durch ihr fortgesetztes Vorgehen gegen Drogen-Terroristen in ihrem Land Mut und Entschlossenheit beweisen.»

Die Trump-Regierung ist entschlossen, den Drogenhandel in Lateinamerika zu bekämpfen. Seit September hat sie mehr als 40 tödliche Angriffe auf mutmassliche Drogenboote in der Karibik und im Pazifik durchgeführt. Im Januar nahmen US-Truppen den damaligen venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro (63) fest und beschuldigten ihn des «Narco-Terrorismus».