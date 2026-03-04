DE
Video zeigt Einsatz von US-Militär in Ecuador
Gegen Terrororganisation:Video zeigt Einsatz von US-Militär in Ecuador

Neue Militärkampagne?
US-Truppen plötzlich auch in Ecuador im Einsatz

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat in einem weiteren Land eine Militärkampagne gestartet. US-amerikanische Truppen unterstützen ecuadorianische Streitkräfte im Kampf gegen «Drogenterrorismus».
1/4
US-Soldaten gingen am Dienstag gemeinsam mit ecuadorianischen Streitkräften gegen mutmassliche Drogenhändler vor.
Foto: X @Southcom

  • USA und Ecuador starten Anti-Drogen-Operation, verkündet Southcom am Dienstag
  • General Donovan lobt ecuadorianische Streitkräfte für Mut und Entschlossenheit
  • USA haben seit September über 40 Angriffe auf mutmassliche Drogenboote durchgeführt
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler, Redaktor News

US-Streitkräfte arbeiten mit dem ecuadorianischen Militär zusammen, um entschieden gegen mutmassliche Drogenhändler in Ecuador vorzugehen, teilte das US-Südkommando Southcom am Dienstag auf der Plattform X mit. Die Operationen begannen noch am selben Tag.

In dem Post wird General Francis L. Donovan, Kommandant des Southcom, zitiert: «Wir loben die Männer und Frauen der ecuadorianischen Streitkräfte für ihr unerschütterliches Engagement in diesem Kampf, mit dem sie durch ihr fortgesetztes Vorgehen gegen Drogen-Terroristen in ihrem Land Mut und Entschlossenheit beweisen.»

Die Trump-Regierung ist entschlossen, den Drogenhandel in Lateinamerika zu bekämpfen. Seit September hat sie mehr als 40 tödliche Angriffe auf mutmassliche Drogenboote in der Karibik und im Pazifik durchgeführt. Im Januar nahmen US-Truppen den damaligen venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro (63) fest und beschuldigten ihn des «Narco-Terrorismus».

