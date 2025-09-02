Russische Lagekarte aufgetaucht: Will Moskau bis zur Donau marschieren?

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Es ist ein Anblick, der Europa erschreckt: In einem Video aus Russland ist eine Lagekarte des russischen Generalstabschefs Waleri Gerassimow aufgetaucht. Auf der Karte im Hintergrund seines Pults ist eine Linie eingezeichnet, die durch die Ukraine bis nach Moldau und Rumänien reicht.

Die Karte hinten links sorgt gerade für Kontroversen. Credit: X/nextatv

Die Interpretation: Russland plant, auch die ukrainischen Regionen Mykolajiw und Odessa zu erobern – um anschliessend bis an die Donau vorzurücken. In den bisherigen Gesprächen um einen allfälligen Frieden wurde die Eroberung zusätzlicher Regionen nicht erwähnt.

Seit 2014 befinden sich die Gebiete jedoch im Visier der Russen, da deren Eroberung der Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer nehmen würde. Dort befinden sich zudem wichtige Industriezentren.

Die eingezeichneten Gebiete. Credit: Nextatv auf X.

In den sozialen Medien sorgte diese Karte für grosse Empörung. «Sie verlieren eindeutig den Verstand», heisst es in dem entsprechenden Post.

Es gibt aber auch andere Interpretationen des geleakten Bildmaterials: «Es ist kein Geheimnis, dass die Russen Symbolik und Informationen platzieren, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind», kommentiert der rumänische Aktivist Radu Hossu die Karte auf X.

Ob Russland die Karte aus Propagandazwecken gezeigt hat, oder tatsächlich konkrete Pläne zur Eroberung der eingezeichneten Gebiete verfolgt, lässt sich nicht eindeutig sagen. Klar ist aber: An einem Frieden sind zum aktuellen Zeitpunkt wohl nur die Ukraine und der Westen interessiert. Die Treffen und Verhandlungen der letzten Wochen spielten vor allem einem in die Karten: Wladimir Putin (72). Über seine Verzögerungstaktik und die Planung einer möglichen Herbstoffensive hat mein Kollege Daniel Kestenholz in diesem Artikel analysiert.