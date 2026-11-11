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Mehrere Abgeordnete standen im Stau
Elf Demokraten verpatzten Stimmabgabe bei Hegseth-Abstimmung

Im US-Repräsentantenhaus ist ein Vorstoss für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth mit 211 zu 204 Stimmen gescheitert. Nun kommt heraus: Elf demokratische Abgeordnete fehlten bei der Abstimmung, darunter Nancy Pelosi.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Wäre die Abstimmung über die Zukunft von US-Kriegsminister Pete Hegseth anders ausgegangen, wenn elf Demokraten nicht gefehlt hätten?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Der Hegseth-Impeachment-Vorstoss scheiterte 211 zu 204.
  • Elf Demokraten fehlten, der Rückstand betrug sieben Stimmen.
  • Pelosi nahm einen Preis an, andere steckten im Verkehr fest.
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Marian NadlerRedaktor News

Elf demokratische Abgeordnete fehlten am Dienstag bei der Abstimmung über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (46). Das berichten der TV-Sender MS Now und die «Huffington Post» übereinstimmend. Mit 211 zu 204 Stimmen war der Vorstoss des Republikaners Thomas Massie (55) abgeschmettet worden.

Bis auf Massie votierten alle anderen anwesenden Republikaner gegen die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens. Dass elf Abgeordnete fehlten, ist brisant – womöglich wäre die Entscheidung anders ausgefallen, wenn sie ihre Stimme abgegeben hätten. Der Rückstand betrug lediglich sieben Stimmen.

Aus diesen Gründen fehlten die Abgeordneten

Warum fehlten die Abgeordneten? Nancy Pelosi (86), die ehemalige Sprecherin im US-Repräsentantenhaus, weilte zum Zeitpunkt der Abstimmung in San Francisco und nahm dort einen Preis für ihr Lebenswerk entgegen. Kurios: Mehrere andere Demokraten meldeten laut «Kurier», sie seien vom Verkehr aufgehalten worden.

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Ebenfalls nicht vor Ort war Haley Stevens aus dem US-Bundesstaat Michigan. Stevens war in den parteiinternen Vorwahlen dem demokratischen Shootingstar Abdul El-Sayed (42) unterlegen. Im Midterms-Wahlkampf hatte sie für Schlagzeilen gesorgt, weil sie sich für den republikanischen Gegenkandidaten ausgesprochen hatte. Melanie Stansbury (47) aus dem Bundesstaat New Mexico liess in einer Stellungnahme mitteilen, sie sei wie auch andere Kongressmitglieder aufgrund eines Verkehrsunfalls, der zu Verkehrsverzögerungen geführt hatte, nicht rechtzeitig ins Kapitol gelangt.

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Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (37), die mit dem Gedanken spielt, 2028 bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren, übte Kritik an ihren Kollegen. «Die Menschen schicken uns hierher, damit wir unseren Job machen. So, wie ich früher pünktlich als Kellnerin im einem Restaurant zur Arbeit erscheinen musste, müssen wir auch hier anwesend sein, wenn es drauf ankommt», sagte sie CNN. Auch andere Abgeordnete arbeiteten sich an den abwesenden Politikern ab.

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