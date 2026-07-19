Passagiere boykottieren Trump-Flughafen in Florida

Wegen der Umbenennung in «Donald J. Trump International Airport» boykottieren Passagiere den Flughafen West Palm Beach. Das sorgt teilweise für Chaos bei den Fluggesellschaften, wie ein internes Schreiben von United Airlines zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen West Palm Beach heisst seit 10 Tagen «Donald J. Trump International Airport»

United Airlines leugnet Vorwürfe über kostenlose Umbuchungen wegen Trump-Umbenennung

Namensänderung kostet 4,5 Millionen CHF und endet am 18. August

Mattia Jutzeler Redaktor News

Seit zehn Tagen heisst der Flughafen von West Palm Beach in Florida offiziell «Donald J. Trump International Airport». Der Flughafen befindet sich nur rund drei Kilometer von Trumps opulentem Anwesen Mar-a-Lago entfernt.

Wegen dieser Namensänderung wollen nun aber scheinbar viele Passagiere den Flughafen boykottieren. Das zeigt ein internes Schreiben von United Airlines, einer der grössten Fluggesellschaften der Welt.

In dem Schreiben, das dem Reiseblog «Live and Let's Fly» vorliegt, wurden Mitarbeitende über die Umbenennung des bisherigen Palm Beach International Airport informiert. Passagiere, die deswegen nicht mehr über den Flughafen fliegen wollten, sollten ihre Flüge ohne Aufpreis umbuchen können. Als alternative Destinationen wurden Fort Lauderdale oder Miami vorgeschlagen. Mitarbeitende erhielten sogar einen Gesprächsleitfaden für solche Situationen.

«Schlecht formuliert» und «nicht korrekt»

Nachdem das interne Schreiben von mehreren US-Medien publiziert wurde, rudert United Airlines jetzt zurück. Das Memo sei «schlecht formuliert» und «nicht korrekt» gewesen, erklärte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Unmut über den Namen eines Flughafens werde nicht als Grund für eine kostenlose Umbuchung akzeptiert. Die Existenz des internen Schreibens aufgrund der Namensänderung des Flughafens wurde von der Airline jedoch nicht bestritten.

Noch ist die Namensänderung des Palm Beach International Airports noch nicht komplett abgeschlossen. Am 18. August wird auch der internationale 3-Letter-Code des Flughafens von PBI auf DJT geändert. Das Umtaufen des Trump-Flughafens, inklusive neuer Schilder und neuem Branding, kostet laut der «Bild» insgesamt bis zu 5,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet fast 4,5 Millionen Schweizer Franken.