Aktuell kämpfen die Feuerwehrleute in Kalifornien mit mehreren schweren Wildfeuern. Diese breiten sich auch in Wohnregionen aus und können wegen der Wetterlage nur schwer unter Kontrolle gebracht werden. Blick zeigt die grössten Hotspots an der Westküste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kalifornien kämpft mit mehreren Bränden, darunter das Shore Fire in Riverside

Das Feuer erfasste 12,5 km², Eindämmung liegt bei 32 Prozent

Seit Januar 2026 bereits 2323 Brände, 64'971 Acres (263 km²) Land verbrannt

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Verheerende Wildfeuer sind in Kalifornien eine wiederkehrende Katastrophe. Die unkontrollierten Vegetationsbrände, die oft in ländlichen Gegenden ausbrechen, stellen eine Bedrohung für die Bevölkerung dar und verursachen jedes Jahr immense Schäden an der Infrastruktur. Bereits im letzten Jahr fielen mehr als 15'000 Gebäude den Flammen zum Opfer.

Im bisherigen Jahr verzeichnete das California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) insgesamt 278'289 Einsätze, darunter 2323 Wald- und Vegetationsbrände, bei denen rund 64'971 Acres Land verbrannt sind – das entspricht etwa 26'300 Hektar beziehungsweise rund 263 Quadratkilometern.

Extreme Trockenheit ist schuld

Erst im Mai sorgten zwei Grossfeuer im Süden für Alarmbereitschaft. In Simi Valley nahe Los Angeles bedrohten die Flammen Wohngebiete – rund 29'000 Menschen mussten evakuiert werden. Auch auf der Pazifik-Insel Santa Rosa brannten weite Teile der Vegetation nieder. Beide Brandherde sind unterdessen fast vollständig eingedämmt.

In den vergangenen Tagen brachen in mehreren Countys Kaliforniens neue Brände aus, wie aktuelle Daten der kalifornischen Forst- und Brandschutzbehörde «CAL FIRE» zeigen. Die Feuer werden durch die extreme Trockenheit ausgelöst und Wind, der die Flammen vorantreibt, macht sie nur schwer kontrollierbar. Blick zeigt die aktuellen Brand-Hotspots.

Riverside

Am 15. Juni 2026 wurde das Shore Fire im Riverside County im Süden Kaliforniens gemeldet. Der Vegetationsbrand hat sich mittlerweile auf rund 12,5 Quadratkilometer ausgebreitet. Die Einsatzkräfte kämpfen weiterhin gegen die Flammen. Die trockene Vegetation und die hohen Temperaturen begünstigen eine schnelle Ausbreitung. Aktuell gilt der Brand zu 32 Prozent als eingedämmt.

Der Name «Shore Fire» ist die offizielle Bezeichnung des Einsatzes. In Kalifornien erhalten Brände ihre Namen häufig nach nahe gelegenen Strassen, Orten oder geografischen Merkmalen. Die Bezeichnung sagt nichts über die Ursache des Feuers aus.

Los Angeles

Im Los Angeles County kämpfen die Einsatzkräfte derzeit gegen mehrere Vegetationsbrände.

Das Lemon Fire brach am 13. Juni aus und erfasste rund 1,1 Quadratkilometer Fläche. Die Löscharbeiten konnten inzwischen abgeschlossen werden. Das Feuer gilt als vollständig eingedämmt.

Auch das Rock Fire, das am 15. Juni gemeldet wurde, sorgte für einen Einsatz. Der Brand breitete sich auf rund 0,4 Quadratkilometer aus. Mittlerweile ist er zu 80 Prozent unter Kontrolle.

Weiter aktiv ist das Max Fire. Der Brand entstand ebenfalls am 15. Juni und erfasste etwa 0,18 Quadratkilometer Vegetation. Die Eindämmung liegt derzeit bei 40 Prozent.

Fresno

Im Fresno County brach am 14. Juni das Stoney Fire aus. Der Vegetationsbrand umfasst aktuell rund 0,3 Quadratkilometer. Durch schnelle Massnahmen der Feuerwehr konnte eine grössere Ausbreitung verhindert werden. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist das Feuer inzwischen zu 90 Prozent eingedämmt.

Merced

Das Lincoln Fire wurde am 16. Juni im Merced County gemeldet. Die Flammen erfassten bislang rund drei Quadratkilometer Vegetationsfläche. Dank umfangreicher Löscharbeiten konnte die Ausbreitung verlangsamt werden. Der Brand gilt aktuell zu 80 Prozent als eingedämmt. Die Behörden beobachten die Situation weiterhin.

Yolo

Im Yolo County brach am 8. Juni das Putah Fire aus. Der Brand erstreckt sich über rund 3,5 Quadratkilometer. Inzwischen ist das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Die Eindämmung liegt bei 95 Prozent. Ausgelöst wurde der Brand durch ein kontrolliertes Feuer, das sich unerwartet ausbreitete.

San Diego

Das Mateo Fire wurde am 15. Juni 2026 im San Diego County registriert. Der Vegetationsbrand umfasst derzeit rund 4,8 Quadratkilometer. Die Feuerwehr arbeitet weiter daran, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nach Angaben der Behörden ist das Feuer aktuell zu 40 Prozent eingedämmt.