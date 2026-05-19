In Südkalifornien wüten massive Waldbrände: In Simi Valley und auf Santa Rosa Island wurden Zehntausende evakuiert. Starke Winde und Trockenheit verschärfen die Lage, hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waldbrände wüten in Südkalifornien, besonders bei Simi Valley und Santa Rosa Island

Feuer zerstört 500 Hektar, bedroht Wohngebiete, 28’000 Personen evakuiert

Santa Rosa Island: 59 km² betroffen, Ursache mutmasslich Notsignalfackeln

Daniel Macher Redaktor News

Im Süden Kaliforniens wüten derzeit mehrere grosse Waldbrände. Besonders betroffen sind die Region um Simi Valley nordwestlich von Los Angeles sowie die Insel Santa Rosa Island vor der Küste. Wie die «LA Times» berichtet, breiten sich die Flammen unter starkem Wind rasch aus und zwingen Zehntausende Menschen zur Flucht.

Beim Brand bei Simi Valley haben die Flammen bereits mehr als 500 Hektar trockenes Buschland erfasst. Rund 28’000 bis 29’000 Personen wurden zur Evakuation aufgefordert. Das Feuer nähert sich Wohngebieten, teils wurden Häuser beschädigt. Nach Angaben der Behörden sind mehrere Hundert Einsatzkräfte, Helikopter sowie Löschflugzeuge im Einsatz. Böen von über 60 Stundenkilometer treiben die Flammen zusätzlich an.

Trockenheit und starke Winde

Auch auf Santa Rosa Island hat sich ein grosser Vegetationsbrand ausgebreitet. Betroffen sind rund 59 Quadratkilometer eines Schutzgebiets. Die Flammen wurden mutmasslich durch Notsignalfackeln eines gestrandeten Seglers ausgelöst. Das Feuer ist weiterhin nicht eingedämmt und bedroht empfindliche Ökosysteme der Insel.

Die Behörden warnen vor weiterer Verschärfung der Lage durch trockene, kräftige Fallwinde. In der Region Ventura County gelten Evakuierungsanweisungen für mehrere Gebiete. Die aktuelle Situation erinnert an frühere Grossbrände im Grossraum Los Angeles, die bereits Zehntausende Hektar Land zerstört und zahlreiche Menschen zur Evakuation gezwungen hatten.

Die Behörden betonen, dass die Lage wegen der anhaltenden Trockenheit und möglicher weiterer Windböen weiterhin dynamisch bleibt und sich rasch verändern kann. Der Einsatz dauert derweil an.