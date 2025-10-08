Im Januar 2025 zerstörten gewaltige Waldbrände das zu Hause Tausender Menschen in der Region Los Angeles. Nun wurde offenbar eine verdächtige Person festgenommen.

1/5 Die Bilder der brennenden Strassen gingen damals um die Welt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Verdächtiger zu tödlichen Palisades-Waldbränden 2025 in Kalifornien festgenommen

Brandspuren könnten von Feuerwerkskörpern aus Silvesternacht verursacht worden sein

Zwölf Menschen starben bei den Waldbränden im Januar 2025

Janine Enderli Redaktorin News

Mehrere US-Medien berichten, dass ein Verdächtiger im Zusammenhang mit den tödlichen Waldbränden in der Region Palisades in Kalifornien vom Januar 2025 festgenommen wurde. Kurz darauf bestätigte die Bundespolizei FBI die Festnahme des 29-jährigen Jonathan R.* Der junge Mann soll das Feuer «böswillig» ausgelöst haben.

Die Festnahme wurde am Mittwochmorgen (Ortszeit) zuerst von «ABC News» und «NBC» unter Berufung auf mehrere Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Das sogenannte «Palisades Fire» gilt als der verheerendste Waldbrand der Geschichte von Los Angeles.

Jonathan R. wird beschuldigt, am Neujahrstag in Pacific Palisades ein Feuer gelegt zu haben, das sich schliesslich zu dem Inferno entwickelt hat. «Dieses forderte zwölf Todesopfer und weitreichende Zerstörung», sagte der zuständige Staatsanwalt Bill Essayli während einer Pressekonferenz.

* Name bekannt