Schwere Vorwürfe nach Bränden Führten Misswirtschaft und Korruption zum Wassermangel in Los Angeles?

Die starken Winde gestalten den Kampf gegen die Brände in Los Angeles als äusserst schwierig. Nun kam ein weiteres Problem hinzu: leere Hydranten. Doch wie kann in einer brandgefährdeten Region die Wasserzufuhr versagen? Die Kritik an den Verantwortlichen wird lauter.