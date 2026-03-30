DE
FR
Abonnieren

F-16-Kampfjets im Einsatz
Flieger dringt in Flugverbotszone über Trump-Anwesen ein

Am Sonntag verletzte ein Zivilflugzeug den gesperrten Luftraum über Trumps Anwesen in Florida. Kampfjets des US-Militärs reagierten mit Leuchtraketen und eskortierten das Flugzeug schliesslich sicher aus der Zone.
Publiziert: 07:03 Uhr
|
Aktualisiert: 07:20 Uhr
Kommentieren
1/4
Am Sonntag ereignete sich ein sicherheitsrelevanter Vorfall im Luftraum nahe der Trump-Residenz Mar-a-Lago.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Am Sonntag drang ein ziviles Flugzeug in Flugverbotszone über Trumps Anwesen in Florida ein
  • Kampfflugzeuge setzten Leuchtraketen zur Kommunikation mit dem Piloten ein
  • Trump hält sich häufig am Wochenende in Mar-a-Lago auf
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Sonntag ist ein ziviles Flugzeug in die Flugverbotszone rund um das Anwesen von US-Präsident Donald Trump (79) im US-Bundesstaat Florida eingedrungen. «Kampfflugzeuge fingen ein Flugzeug ab, das den gesperrten Luftraum über Palm Beach, Florida, verletzte, woraufhin Leuchtraketen eingesetzt wurden», teilte das für die Luftabwehr zuständige US-Militärkommando Norad auf der Plattform X mit. Die Maschine sei letztlich sicher aus dem gesperrten Luftraum eskortiert worden, hiess es weiter.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hatte zuerst über den Vorfall berichtet. Die Leuchtraketen kamen zum Einsatz, um die Aufmerksamkeit des zivilen Piloten zu bekommen oder mit ihm zu kommunizieren, erklärte Norad weiter. Sie verbrennen in der Luft und stellen keine Gefahr für Zivilisten am Boden dar.

Sperrzone ist in der Regel zeitlich befristet

Wie viele Kampfjets vom Typ F-16 konkret an dem Einsatz beteiligt waren, ist unklar. Um welche Art von Zivilflugzeug es sich handelte, ist ebenfalls nicht genannt worden.

Mehr zu Donald Trump
Landesweite «No Kings»-Demonstrationen in den USA
Mit Video
Millionen gehen auf Strasse
Landesweite «No Kings»-Demonstrationen in den USA
Trump hat sich brutal verschätzt
Kommentar
Krieg in Nahost
Trump hat sich brutal verschätzt
PR für Irans Massenmörder
Analyse
Trump und Israel gegen Europa
Irans Massenmörder machen den Krieg zur PR-Bühne
Trump will den Irankrieg mit einem massiven Schlag beenden
Wagt er das Undenkbare?
Trump will den Krieg mit ultimativem Schlag beenden

Trumps Anwesen Mar-a-Lago befindet sich in Palm Beach im Südosten Floridas. Hält sich der republikanische Präsident dort auf, wird zu seinem Schutz eine zeitlich befristete Sperrzone für den Flugverkehr verhängt.

Trump verbringt vor allem an den Wochenenden viel Zeit in Mar-a-Lago. Auch an diesem Wochenende war er vor Ort.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen