Während Gäste feierten, gab Trump Befehl für Iran-Angriff

Donald Trump hat die Luftangriffe auf den Iran nicht aus dem Weissen Haus, sondern aus seinem Mar-a-Lago-Club gesteuert – und eine Art «War Room» eingerichtet. Dort koordinierte er zusammen mit Sicherheits- und Militärexperten den Beginn der Operation «Epic Fury».

Operation wurde bei Galadinner mit Top-Militärs und Ministern koordiniert

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Seine Wochenenden verbringt Donald Trump (79) am liebsten auf seinem Golfplatz in Palm Beach. Am Freitag musste der US-Präsident seine Schläger aber im Golfbag versorgen – und sein Anwesen Mar-a-Lago kurzerhand zur Kriegs-Kommandozentrale umfunktionieren.

Wie CNN berichtet, gab Trump den Befehl zum Angriff auf den Iran nicht vom Weissen Haus aus, sondern hinter den vergoldeten Türen seiner Luxusresidenz. Während seine Gäste in Abendgarderobe beim Galadinner feierten, machte Trump mit seinem Führungsstab auf der anderen Seite des Anwesens Weltpolitik.

Kritiker bemängeln Sicherheitsstandards

Neben Trump waren der CIA-Direktor, der Verteidigungs- und Aussenminister sowie der Chef des Generalstabs dabei, um den Beginn der US-militärischen Aktion gegen den Iran zu überwachen und zu koordinieren. Trump soll den Einsatz dort persönlich verfolgt haben.

Fotos, die das Weisse Haus veröffentlichte, zeigen Trump ohne Krawatte und mit einem «USA»-Cap bei der Beobachtung der Operationen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump sein Anwesen als Machtzentrum nutzt. Schon während früherer Krisen hatte er Mar-a-Lago als Treffpunkt für Berater, Minister und internationale Gäste genutzt. Kritiker bemängeln seit Jahren, dass ein privater Club nicht die Sicherheitsstandards eines offiziellen Lagezentrums erfüllt. Befürworter hingegen sehen darin Trumps Stil: Er regiert dort, wo er sich am wohlsten fühlt.