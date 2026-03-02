DE
Schäden an Flughafen in Dubai
0:23
Augenzeugen berichten Angriff:Schäden an Flughafen in Dubai

Ferienchaos durch Krieg
1500 Schweizer Reisende sitzen fest

Der Krieg im Nahen Osten blockiert 1500 Reisende aus der Schweiz. Wegen geschlossener Flughäfen und annullierter Flüge sitzen sie in 15 Ländern fest. Die Swiss setzt ihre Flüge nach Dubai und Tel Aviv aus.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
1/6
Die Luftraumsperrungen sorgten für ein Flugchaos in zahlreichen Ländern. So wurden beispielsweise in Thailand zahlreiche Flüge gestrichen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 1500 Schweizer betroffen durch iranische Angriffe auf Flughäfen im Nahen Osten
  • Vereinigte Arabische Emirate schossen 500 iranische Drohnen ab
  • Swiss-Flüge nach Dubai bis 4. März ausgesetzt, Tel Aviv bis 8. März
Gabriel KnupferRedaktor News

Der Krieg im Nahen Osten verhagelt vielen Asien-Reisenden die Ferien. Von den iranischen Angriffen auf die wichtigen Drehkreuze im Nahen Osten sind auch 1500 Schweizerinnen und Schweizer betroffen, wie der TCS am Sonntag mitteilte.

Die festsitzenden Reisenden befinden sich demnach in 15 Ländern: Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Indien, Sri Lanka, Malediven, Italien, Seychellen, Mauritius, Simbabwe, Thailand, Kambodscha, Singapur, Indonesien, Philippinen und Australien.

500 Drohnen abgeschossen

Der Hintergrund: Wegen der Luftraumschliessungen wurden seit Samstag unzählige Flüge annulliert, weshalb die Menschen aktuell ohne Möglichkeit zur Weiterreise festsitzen. Auch in der Nacht auf Montag bleiben die Drehkreuzflughäfen der Golfairlines Emirates (Dubai), Etihad (Abu Dhabi) und Qatar (Doha) weiter geschlossen.

Alleine die Vereinigten Arabischen Emirate haben bisher über 500 iranische Drohnen abgeschossen, wie das Verteidigungsministerium auf X mitteilte. Am Flughafen von Abu Dhabi starb eine Person durch herunterfallende Trümmer. Und auf dem riesigen Airport der Touristenmetropole Dubai wurden vier Personen durch einen nicht näher beschriebenen Vorfall verletzt.

Swiss setzt Flüge aus

Der Luftverkehr ist in grossen Teilen des Nahen Ostens weitgehend zum Erliegen gekommen. Betroffen ist auch die Swiss: Sie verlängerte die Aussetzung ihrer Flüge nach Dubai bis und mit 4. März. Die Flüge nach und von Tel Aviv bleiben bis einschliesslich 8. März ausgesetzt.

Wann sich die Lage beruhigt, ist aktuell unklar. US-Präsident Donald Trump (79) rechnet mit höchstens vier Wochen Krieg. Für die Reisenden bedeutet dies, Geduld bewahren – und gemeinsam mit den Airlines oder der Reiseversicherung nach alternativen Möglichkeiten zur Heimreise suchen.

