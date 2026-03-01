Der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran wirkt sich auf den Flugplan der Swiss aus. Die Schweizer Airline muss weitere Flüge streichen. Neben Tel Aviv ist auch Dubai betroffen.

Swiss annulliert bis 7. März Flüge nach Tel Aviv wegen Konflikt

14 betroffene Flüge zwischen Schweiz und Tel Aviv gestrichen

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Der Angriff auf den Iran durch Israel und die USA wirkt sich weiter auf den Flugverkehr aus. Die Swiss verlängert die Aussetzung ihrer Flüge nach Dubai bis und mit 4. März, wie die Airline am Sonntag mitteilt. Die Flüge nach und von Tel Aviv bleiben bis einschliesslich 8. März ausgesetzt.

«Wir wissen, dass diese Entscheide Reisepläne verändern und für Betroffene mit Unsicherheit verbunden sein können. Die Sicherheit unserer Crews und Passagiere hat für uns jedoch oberste Priorität», heisst es weiter. Man bedauere die Schwierigkeiten für die Passagiere ausserordentlich. «Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück.» Man beobachte die Lage im Nahen Osten weiterhin sehr aufmerksam.

Swiss-Crews gestrandet

Die Swiss bestätigte am Samstag, dass sich derzeit Teile des Personals in Tel Aviv befinden. Die Mitarbeitenden seien dort für die Wartung und Abfertigung der Swiss-Flieger zuständig. «Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität», so die Schweizer Airline. Man stehe in engem und kontinuierlichem Kontakt und unterstütze die Angestellten «nach Kräften».

Auch in Dubai ist eine Swiss-Besatzung gestrandet, wie Nau.ch berichtet hat. «Wir sind dankbar, dass alle Crew-Mitglieder wohlauf sind», sagte Sprecherin Meike Fuhlrott zum Medienportal. Die Swiss arbeite mit Hochdruck daran, Lösungen zu finden, um ihre Mitarbeitende «alle sicher und schnell in die Schweiz zurückzubringen».

Tausende Fluggäste betroffen

Der Luftverkehr ist in grossen Teilen des Nahen Ostens weitgehend zum Erliegen gekommen. Nach Angaben der Plattform Flightradar24 sind an sieben grossen Flughäfen mehr als 3400 Flüge ausgefallen. Zahlreiche Lufträume sind aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Luftfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate hat eine «vorübergehende und teilweise» Sperrung des Luftraums angeordnet. In Dubai finden am internationalen Flughafen DXB sowie am Al Maktoum Airport (DWC) bis auf Weiteres keine Flüge statt.

Der Flughafen Tel Aviv bleibt voraussichtlich bis Montag gesperrt. Auch der Luftraum in Katar, Kuwait sowie in Teilen Syriens ist geschlossen.