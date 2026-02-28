Am Samstagmorgen hat Israel mithilfe der USA einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet. Die Swiss streicht als Massnahme jegliche Flüge in Israels Hauptstadt Tel Aviv – auch Flugverbindungen nach Dubai sind betroffen.

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der Angriff auf den Iran durch Israel und die USA hat Auswirkungen auf den Luftverkehr. Die Swiss erklärt, ihre Flüge in Israels Hauptstadt Tel Aviv bis einschliesslich 7. März zu annullieren.

Bei der Swiss seien insgesamt 14 Flüge von Tel Aviv in die Schweiz und zurück betroffen, heisst es. Am Samstag waren gemäss dem Flugplan von Zürich aus zwei Flüge in die Hauptstadt angesetzt gewesen.

Zudem kommt es auch bei anderen Zielen zu Flugstreichungen: «Da infolge der aktuellen Situation zahlreiche Lufträume geschlossen sind, annullieren wir zudem die für heute und morgen geplanten Flüge von Zürich nach Dubai», erklärt die Swiss weiter. Man bedauere dies sehr und kontaktiere die betroffenen Passagiere proaktiv. «Je nach Verfügbarkeit buchen wir sie auf andere Verbindungen um», so die Lufthansa-Tochter. Alternativ käme die volle Erstattung des Ticketpreises zum Zug.

Mehrere Swiss-Angestellte befinden sich derzeit in Tel Aviv

Die Swiss bestätigt, dass sich derzeit Teile des Personals in Tel Aviv befinden. Die Mitarbeitenden seien dort für die Wartung und Abfertigung der Swiss-Flieger zuständig. «Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität», so die Fluggesellschaft. Man stehe in engem und kontinuierlichem Kontakt und unterstütze die Angestellten «nach Kräften».

Auch bei der deutschen Mutter Lufthansa kommt es zu Einschränkungen beim Flugverkehr: Die Lufthansa setzt nach Angaben eines Sprechers gleich mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten aus. Die Städte Tel Aviv (Israel), Beirut (Libanon), Amman (Jordanien), Erbil (Irak) und Teheran (Iran) würden bis einschliesslich 7. März nicht angeflogen.

Neben Dubai setzt die Lufthansa für den heutigen Samstag und morgen Sonntag auch die Flüge in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi aus.

Auch Turkish Airlines stellt Flüge ein

Der Kommunikationschef von Turkish Airlines teilte auf der Plattform X mit, dass Flüge in den Libanon, nach Syrien, Irak, Iran und Jordanien bis mindestens 2. März ausgesetzt werden. Flüge nach Katar, Kuwait, Bahrain, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in den Oman werden für den heutigen Samstag annulliert. Er fügte hinzu, dass weitere Streichungen angekündigt werden könnten.