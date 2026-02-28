Am Samstag läuft eine grossangelegte Militäroperation von Israel und den USA im Iran. US-Präsident Donald Trump erklärt in einem Video seine Beweggründe für den Angriff.

USA und Israel greifen den Iran militärisch an

Trump will iranische Marine vernichten und Raketen zerstören

Operation trägt den Namen «Löwengebrüll»

Die Operation «Löwengebrüll» läuft. Tel Aviv und Washington überziehen den Iran am Samstag mit Angriffen.

US-Präsident Donald Trump (79) erklärte in einem achtminütigen Video auf Truth Social, die gemeinsamen US-israelischen Angriffe auf den Iran zielten darauf ab, «unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime zu beseitigen».

Er wandte sich an das Iran-Militär und die Polizei: «Ich sage Ihnen, dass Sie Ihre Waffen niederlegen müssen und vollständige Immunität erhalten, oder alternativ den sicheren Tod riskieren.»

Iranische Marine soll vernichtet werden

«Vor kurzem hat das US-Militär eine grössere Kampfoperation im Iran begonnen. Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir die Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigen», sagte er.



Er versprach ausserdem, die iranischen Raketenkapazitäten zu «zerstören» und Teherans Marine zu «vernichten». Weiter erklärte er, der Iran entwickle Langstreckenraketen, die die Vereinigten Staaten und andere Länder bedrohten. «Iran kann niemals Atomwaffen besitzen», bekräftigte der US-Präsident.

Er gab ferner ein weiteres Versprechen ab. Die USA würden dafür sorgen, dass die «terroristischen» Stellvertreter-Milizen des Irans weder den Nahen Osten noch die Welt länger destabilisieren. «Dieses Regime wird bald lernen, dass niemand die Stärke und Macht der Streitkräfte der Vereinigten Staaten in Frage stellen sollte», ergänzte der Republikaner.

«Amerika unterstützt Sie mit vernichtender Kraft»

Zum iranischen Volk sagte er: «An das grossartige, stolze Volk des Iran sage ich, dass die Stunde Ihrer Freiheit gekommen ist. Bleiben Sie in Sicherheit. Verlassen Sie Ihr Zuhause nicht. Draussen ist es sehr gefährlich. Überall werden Bomben fallen.» Wenn die USA mit dem Angriff durch seien, sollen die Iraner wieder «die Regierung übernehmen».

«Viele Jahre lang haben Sie Amerika um Hilfe gebeten, aber Sie haben sie nie bekommen... Mal sehen, wie Sie reagieren. Amerika unterstützt Sie mit überwältigender Stärke und vernichtender Kraft», sagt Trump.