Augenzeugen berichten Angriff
Schäden an Flughafen in Dubai

Laut Augenzeugen ist der Flughafen in Dubai angegriffen wurden. Videos in sozialen Medien zeigen Teile des zerstörten Gebäudes, die Menschen am Flughafen werden evakuiert.
Publiziert: 01:47 Uhr
