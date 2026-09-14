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Huthi-Rebellen feiern jüngsten Erfolg
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Vormarsch an Meerenge:Huthi-Rebellen feiern jüngsten Erfolg

Eskalation im Roten Meer
Huthis erobern weitere wichtige Inseln

Der Vormarsch der Huthi-Miliz im Roten Meer ist ungebrochen: Zwei weitere Inseln fallen in die Hände der vom Iran unterstützten Rebellen.
Publiziert: 11:32 Uhr
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Aktualisiert: vor 38 Minuten
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Die Huthis haben weitere wichtige Inseln im Roten Meer unter ihre Kontrolle gebracht. (Archivbild)
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Huthi-Rebellen erobern strategische Inseln im Roten Meer
  • Einnahme von Klein- und Gross-Hanisch stärkt Kontrolle über Bab al-Mandab
  • Saudi-Arabien nutzt Rotes Meer als Umleitung wegen Hormus-Blockade durch Iran
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Marian NadlerRedaktor News

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben am Montag weitere strategisch wichtige Inseln im Roten Meer erobert. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Vertreter der Miliz und der jemenitischen Regierung.

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Die Huthi-Kämpfer nahmen die beiden Inseln Klein- und Gross-Hanisch ein, während sich die von Saudi-Arabien unterstützten Truppen der Regierung sich nach den verlorenen Gefechten am Wochenende neu formierten. Das bestätigten zwei Regierungsbeamte und ein Huthi-Vertreter. Mit der Eroberung der beiden Inseln stärken die Huthis ihre Kontrolle der wichtigen Seeschifffahrtsroute Bab al-Mandab.

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Saudi-Arabien nutzt das Rote Meer als Alternative für Rohöllieferung, da die Strasse von Hormus durch die iranische Revolutionsgarde blockiert wird. «Die Eskalation – insbesondere die Angriffe der Huthi auf die saudische Ölinfrastruktur und den Schiffsverkehr im Roten Meer – erhöht den Druck auf die globalen Ölvorräte und -preise, was dem Iran in seinem Krieg mit den Vereinigten Staaten einen Vorteil verschaffen könnte», schreibt AP dazu.

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