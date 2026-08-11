Ein Frachtschiff wurde am Dienstag in der Meerenge Bab-al-Mandab von der Huthi-Miliz angegriffen. Drei Besatzungsmitglieder starben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Huthi-Miliz griff Frachtschiff Tihamah im Roten Meer an, drei Tote

Erste Todesopfer bei Huthi-Angriff seit Beginn des Iran-Kriegs im Februar 2026

12 bis 15 Prozent des globalen Handels passieren die Meerenge Bab-al-Mandab

Marian Nadler Redaktor News

Ein Frachtschiff wurde am Dienstag in der wichtigen Meerenge Bab-al-Mandab im Roten Meer von der Huthi-Miliz angegriffen. Drei Besatzungsmitglieder seien getötet worden, erklärten Mitglieder des jemenitischen Militärs und der jemenitischen Küstenwache gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Offenbar wurde das Boot von einem unbekannten Geschoss getroffen.

Sollten sich die Todesopfer auf dem unter tansanischer Flagge fahrenden Schiff Tihamah bestätigen, wären dies die ersten Todesopfer bei einem Angriff der Huthi auf ein Schiff seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar. Die Huthis hatten im vergangenen Monat als Reaktion auf eine ihrer Ansicht nach saudische Belagerung eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien im Roten Meer verhängt.

So wichtig ist die Meerenge

Riad bestreitet, den Jemen belagert zu haben. Bei den drei Toten soll es sich um zwei pakistanische und einen indonesischen Staatsangehörigen handeln.

Bab-al-Mandab bedeutet auf Arabisch «Tor der Tränen». Etwa 12 bis 15 Prozent des globalen Handels werden über die Passage abgewickelt.