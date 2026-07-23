Trump entfesselt Mega-Bomber gegen den Iran

Die USA setzen den Mega-Bomber B1 erneut im Iran ein. Am Dienstag bombardierte das Überschallflugzeug Ziele der Revolutionsgarden. Flammt der Krieg endgültig wieder auf?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Armee setzt erstmals wieder B-1-Bomber im Iran ein

Bomber kann Überschall fliegen und trägt tonnenschwere Präzisionswaffen

Trump erwägt Bombardierungen, falls Iran erneut Handelsschiffe angreift

Janine Enderli Redaktorin News

Gross, mächtig und äusserst gefährlich: Die US-Armee hat im Iran erstmals seit Wiederaufnahme der Kampfhandlungen vor zwölf Tagen seinen Mega-Bomber B1 eingesetzt. Dies berichtet das US-Nachrichtenportal «Axios».

Am Dienstag soll die Langstreckenwaffe Ziele der iranischen Revolutionsgarden bombardiert haben. Planespotter beobachteten die Maschine, wie sie eine US-Militärbasis in Grossbritannien verliess und Richtung Naher Osten flog.

Angekündigt wurde die Mission des Bombers nicht. Das zuständige US-Militärkommando (Centcom) teilte lediglich mit: «Einheiten des Centcom griffen iranische militärische Einsatzzentralen, maritime Kapazitäten, Flugzeughangars, Lager für Drohnen sowie die militärische Infrastruktur an, um die Fähigkeit des Iran, die Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen.»

Schnell und stark

Vor zwölf Tagen begannen die Kriegshandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder. Zuvor war eigentlich ein Waffenstillstand vereinbart worden, den beide Seiten momentan als gescheitert betrachten.

Ob der Einsatz der Bomber erfolgreich war und ob die neusten Attacken effektiver waren als frühere Angriffe, ist bislang unklar. Fest steht jedoch: Der B-1 gehört zu den leistungsstärksten Bombern der Welt.

Das Besondere an ihm: Er kann seine Flügel im Flug nach hinten klappen, um Überschall zu fliegen, und ganz dicht unter dem gegnerischen Radar über dem Boden hinwegzurasen. Er ist riesig, sehr laut und kann von allen US-Bombern die meisten Bomben tragen – allerdings heute nur noch konventionelle Präzisionswaffen und keine Atombomben mehr.

Was macht Trump?

«Der Einsatz von B-1-Bombern, die zwei Dutzend tonnenschwere Geschosse oder Marschflugkörper transportieren können, signalisiert eine erhebliche Eskalation und Ausweitung der US-Militäroperation», fasst das Nachrichtenportal zusammen.

US-Präsident Donald Trump (80) scheint sich aktuell zu überlegen, ob er die Kampfhandlungen ausweitet. Mit einer Entscheidung wird in den kommenden Tagen gerechnet.

Am Mittwoch drohte er damit, Brücken und Kraftwerke, unter anderem in Teheran, zu bombardieren, sollte der Iran weitere Schiffe in der Strasse von Hormus angreifen. Am Abend legte er nach: «Sie werden so hart getroffen, und sie wollen eine Einigung erzielen», so Trump. Der Iran reagierte darauf mit Drohungen gegen die Infrastruktur der USA in den Golfstaaten.