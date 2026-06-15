Eine gigantische, schwarze Rauchwolke ist schon von Weitem zu sehen. In Kalifornien ist am Montag ein strategischer Langstreckenbomber der US-Luftwaffe auf einem Feld abgestürzt. Die Suche nach der Besatzung läuft.

Janine Enderli Redaktorin News

Schwarzer Rauch und ein Grosseinsatz in Kalifornien: Ein strategischer Bomber vom Typ B-52 Stratofortress der US-Luftwaffe ist am Montag um 11.20 Uhr (Ortszeit) kurz nach dem Start vom Luftwaffenstützpunkt Edwards abgestürzt.

Nach Angaben erster Informationen ereignete sich der Unfall nur wenige Minuten nach dem Abheben, schreibt die Basis auf X. Rettungskräfte und Notfallteams der US Air Force waren umgehend vor Ort und haben mit den Bergungs- und Sicherungsmassnahmen begonnen.

Als Nuklearwaffenträger entwickelt

Zurzeit ist die Lage noch unübersichtlich, heisst es in der Stellungnahme. Es ist unklar, ob sich die Besatzung retten konnte.

Die Boeing B-52 Stratofortress ist ein achtstrahliger Langstreckenbomber der United States Air Force. Der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing entwickelte die B-52 Ende der 1940er-Jahre als Nuklearwaffenträger.