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Vergeltungsschlag im Nahen Osten
Huthi-Miliz greift Saudi-Arabien an – 73 Verletzte

Bei Angriffen der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien wurden 73 Menschen verletzt. Es dürfte sich um einen Vergeltungsschlag gehandelt haben.
Publiziert: 07:37 Uhr
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Der Krieg im Nahen Osten weitet sich aus.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Huthi-Angriffe verletzen 73 Menschen in Saudi-Arabien
  • «Zivile und wirtschaftliche Ziele» in Jazan, Najran und Khamis Mushait getroffen
  • Vierjährige Waffenruhe endete vor einien Wochen, Kämpfe eskalieren immer weiter
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Marian NadlerRedaktor News

Bei einer Angriffswelle der vom Iran unterstützten Huthis auf Saudi-Arabien am frühen Dienstagmorgen wurden 73 Menschen verletzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf saudische Behörden. 

Ein Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Koalition, die im Jemen kämpft, sagte, die Miliz hätte «zivile und wirtschaftliche Einrichtungen» in den saudischen Städten Jazan, Najran und Khamis Mushait ins Visier genommen. Es dürfte sich dabei um einen Vergeltungsschlag für einen Angriff der Saudis auf ein Gefängnis in der nordjemenitischen Provinz Jawf gehandelt haben. 

Seit Wochen eskalieren die Kämpfe zwischen den Huthis und den von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Regierungstruppen. Eine vierjährige Waffenruhe wurde durch die Gefechte beendet. 

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