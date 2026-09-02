US-Präsident Donald Trump (80) will die Strasse von Hormus in «Trump-Strasse» umbenennen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine mögliche Namensänderung für Wirbel sorgt.

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (80) hat am Mittwoch mit einer denkwürdigen Idee für Aufsehen gesorgt. Er brachte ins Spiel, die Strasse von Hormus – den zentralen Streitpunkt im andauernden Krieg gegen den Iran – nach sich selbst umzubenennen.

«Jetzt, wo wir die Kontrolle darüber haben, sollten wir den Namen ‹Strasse von Hormus› vielleicht in ‹TRUMP-STRASSE› ändern???», schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Vor wenigen Tagen unterzeichnete Trump bereits eine Verordnung, wonach der Lake Ontario an der Grenze zu Kanada in Lake America umbenannt werden sollte. Hintergrund ist ein erbitterter Zollstreit, den Trump mit dem Nachbarland führt.

Nicht das erste Mal

Es war zunächst unklar, wie der Präsident versuchen würde, eine Namensänderung der Meerenge durchzusetzen, die sich nicht in der Nähe der USA befindet.

Die Verordnung zur Umbenennung des Ontariosees verpflichtete Innenminister Doug Burgum und sein Ministerium dazu, das Geographic Names Information System entsprechend anzupassen. Kanada lehnt die Umbenennung jedoch ab, obwohl Google und Apple ihre Karten kürzlich bereits aktualisiert haben.

Auch beim Golf von Mexiko hatte Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit angekündigt, diesen in «Golf von Amerika» umzubenennen. Mexiko und andere internationale Partner lehnten auch diese Änderung ab. Die USA grenzen sowohl an den Ontariosee als auch an den Golf von Mexiko – beide tragen ihre heutigen Namen bereits seit Jahrhunderten.