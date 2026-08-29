Trumps irre Liste an Namensänderungen

Ein See, ein Berg, ein Golf, ein ganzes Departement – und bald noch mehr? US-Präsident Donald Trump scheint eine Vorliebe für Namensänderungen zu haben. Seine bisherigen Taufen im Überblick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump benennt Lake Ontario in «Lake America» um, Kanada reagiert gelassen

Trump plant auch Atlantik- und Pazifik-Namensänderungen, Details noch unbekannt

2025: Trump benannte bereits den Golf von Mexiko in Golf von Amerika um

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Vor US-Präsident Donald Trump (80) und seinen irren Namensänderungen ist wahrhaftig nichts und niemand sicher – sein letztes Opfer ist der Lake Ontario. Inmitten des Handelsstreits mit Kanada benannte er den See an der Grenze zu den nördlichen Nachbarn am Donnerstag zu «Lake America» um.

Der kanadische Premier Mark Carney (61) gab sich auf X unbeeindruckt von Trumps neusten Änderungen. Der Name sei über 400 Jahre alt und somit älter als die beiden Länder selbst, so Carney.

Der Lake Ontario reiht sich in eine Reihe ähnlicher Umbenennungsvorhaben des US-Präsidenten ein – just an seinem ersten Arbeitstag seiner zweiten Amtsperiode im Januar 2025 verfügte Trump per Dekret, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umzubenennen.

Mexiko schoss zurück

Dies kam bei den südlichen Nachbarn gar nicht gut an. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum (64) schoss zurück und schlug ihrem amerikanischen Pendant vor, den gesamten nordamerikanischen Kontinent zu «América Mexicana», also «mexikanisches Amerika» umzubenennen – so wird die Landmasse nämlich in einem Dokument von 1814 bezeichnet.

Doch weg von Gewässern und hin zu den luftigen Höhen des Denali, dem höchsten Berg des nördlichsten US-Bundesstaats Alaska. Aus der Sprache der örtlichen Ureinwohner, der Koyukon, übersetzt bedeutet der Name «der Hohe». 1896 wurde der Berg von den Amerikanern erstmals in Mount McKinley umbenannt.

2015 liess der damalige US-Präsident Barack Obama (65) den ursprünglichen Namen des Berges offiziell wiederherstellen. Das passte Trump nicht – zeitgleich wie der Golf von Mexiko bekam auch der Denali seinen amerikanischen Namen wieder.

Weltmeere als Nächstes?

Doch auch intern tauft Trump fleissig um. So wurde aus dem einstigen Verteidigungsdepartement im September 2025 das «Kriegsdepartement». Und damit nicht genug: Noch während der Ankündigung, der Lake Ontario würde nun der «Lake America», erklärte der US-Präsident bereits seine nächsten Pläne.

0:30 Nun sind die Weltmeere dran: Trump will den Pazifik und den Atlantik umbenennen

«Vielleicht müssen wir den Namen des Atlantiks oder des Pazifiks ändern», tönte er an. «Vielleicht ändern wir beide.» Konkrete Pläne für eine Namensänderung sind nicht offiziell bekannt – auch wie die beiden Ozeane zukünftig heissen sollen, ist unklar.