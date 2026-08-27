Am Donnerstag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Verordnung, um den Lake Ontario offiziell in «Lake America» umzubenennen. Damit setzte er seine Drohung im Handelsstreit mit Kanada in die Tat um.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump benennt Lake Ontario in «Lake America» um, Anordnung sofort gültig

Hintergrund: Verhandlungen mit Kanada gescheitert, Drohung im Handelsstreit

Lake Ontario gehört zu den Grossen Seen, grenzt an Kanada und die USA

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Jetzt ist es offiziell – zumindest auf Seiten der Trump-Regierung. Am Donnerstag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump (80) eine Exekutivanordnung, um den Lake Ontario in «Lake America» umzubenennen, wie US-Medien berichteten. Trump wies das Innenministerium an, entsprechende Karten und Datenbanken zu aktualisieren.

«Wir haben alle Beteiligten benachrichtigt, die benachrichtigt werden müssen», sagte Trump bei der Unterzeichnung der Verordnung im Oval Office. «Das ist offiziell und tritt sofort in Kraft.» Zudem betonte er: «Dieser See hat den grössten Teil seines Volumens in den Vereinigten Staaten». Dazu führte er aus: «Die tiefsten Stellen des Sees liegen auf US-amerikanischem Territorium. Das wird sich hier widerspiegeln. Dies ist der amerikanische See.»

0:30 Nun sind die Weltmeere dran: Trump will den Pazifik und den Atlantik umbenennen

Trump liess schon den Golf von Mexiko umbenennen

Der Lake Ontario, einer der sogenannten fünf Grossen Seen, liegt zwischen dem Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz, nach der er benannt ist. Städte wie Toronto und Rochester liegen an diesem grossen Gewässer.

Die Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada scheiterten in der vergangenen Woche. Beide Seiten schieben sich die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen zu. Trump schlug die Namensänderung vor, nachdem er am Samstag Zölle in Höhe von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden Dollar verhängt hatte. Seine Drohung im Handelsstreit mit Kanada nach gescheiterten Handelsgesprächen setzt er nun in die Tat um. Doch Kanada kann er damit nicht zwingen, der Namensänderung zu folgen.

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US-Innenminister Doug Burgum (70) kommentierte Trumps Entscheidung später auf X. «Wir kümmern uns darum, Herr Präsident!», schrieb er dazu. Burgum führte aus: «Die Orte und Gewässer, die an unser Land grenzen und unsere Wirtschaft stützen, sollten die Grösse der Vereinigten Staaten widerspiegeln.»

«Vielleicht müssen wir den Namen des Atlantiks und, oder des Pazifiks ändern»

Die Namensänderung des Lake Ontario erinnert an Trumps Entscheidung im vergangenen Jahr, den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» umzubenennen. Gleich am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit erfüllte der US-Präsident damit ein Wahlkampfversprechen.

Trump schien bei der Unterzeichnung der Namensänderung für den Lake Ontario bereits weitere Pläne ins Auge gefasst zu haben. Er sagte, er wolle den Atlantischen und den Pazifischen Ozean umbenennen: «Jetzt brauchen wir nur noch einen Ozean. Vielleicht müssen wir den Namen des Atlantiks und, oder des Pazifiks ändern.»