Ukraine beschiesst Rüstungsfabrik in Russland

Von Gabriel Knupfer, Redaktor Nachtdienst

Während das geplante Gespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin vorerst vom Tisch ist, geht der Krieg mit voller Härte weiter. Dabei gelang dem ukrainischen Militär in der Nacht auf Mittwoch offenbar ein Schlag gegen eine Rüstungsfabrik in Russland.

«Erfolgreicher Treffer» schrieb der ukrainische Generalstab auf X. Für den Angriff habe man Storm-Shadow-Raketen aus britischer Produktion und Drohnen eingesetzt. Bilder auf einem Telegramkanal zeigten einen Grossbrand.

Beim getroffenen Gebäudekomplex soll es sich um die Chemiefabrik Brjansk «50 Jahre UdSSR» handeln. Sie ist einer der führenden Hersteller für Sprengstoffe in Russland. Dort werden Granaten und Geschossfüllungen für Raketen hergestellt.

Auch ohne die gewünschten Tomahawk-Marschflugkörper aus den USA ist das ukrainische Militär also zu erfolgreichen Gegenschlägen fähig. Warum Tomahawks für die Ukraine trotzdem ein Gamechanger im Verteidigungskampf gegen Russland wären, beschrieb mein Kollege Samuel Schuhmacher vor Wolodimir Selenskis Besuch im Weissen Haus.

Kurz nach dem ukrainischen Angriff feuerte Russland seinerseits mehrere ballistische Raketen auf Kiew ab. Dabei brach ein Brand aus. Militärbeobachtern zufolge waren Heizkraftwerke Ziel des Angriffs.