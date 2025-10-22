Die Hoffnungen auf ein schnelles Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Putin haben sich zerschlagen. Der Hintergrund: Russland hält offenbar weiterhin an seinen Maximalforderungen gegenüber der Ukraine fest.

1/6 Im August trafen sich Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska. Wann das nächste Treffen der Präsidenten Russlands und der USA stattfindet, ist aber unklar. Foto: AFP

Darum gehts Trump: «Ich will kein vergebliches Treffen»

Russland zeigt keine Bereitschaft zu Zugeständnissen im Ukraine-Krieg

Selenski blitzte nach Telefonat von Putin mit Trump in Washington ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

War alles nur heisse Luft? Das von US-Präsident Donald Trump (79) angekündigte Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin (73) in Budapest wackelt gewaltig. Er wolle «kein vergebliches Treffen», sagte Trump am Dienstag vor Journalisten in Washington. «Ich will keine Zeit verschwenden, also werde ich sehen, was passiert.» Man werde in den nächsten zwei Tagen über das weitere Vorgehen informieren.

Eigentlich wollte sich der US-Präsident «wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen» mit dem Russen treffen, wie Trump nach einem Telefonat mit Putin angekündigt hatte. Man wolle herausfinden, wie sich der «unrühmliche» Krieg in der Ukraine beenden liesse, sagte er damals. Doch dieser Zeitplan wird laut US-Medien nicht weiterverfolgt.

Russland nicht zu Zugeständnissen bereit

Tenor der Berichte: Absehbar wird das Treffen der Präsidenten Trump und Putin nicht stattfinden. Selbst das Vor-Treffen zwischen den beiden Aussenministern Marco Rubio (54) und Sergej Lawrow (75) scheint nicht zustande zu kommen.

Weshalb der plötzliche Planwechsel? Trump äusserte sich bisher nicht dazu. Aber aus Russland kamen seit dem Telefonat der beiden Staatschefs am vergangenen Donnerstag eher Bremssignale.

«Es sind noch viele Hausarbeiten zu erledigen», hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow (58) der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Montag gesagt. Russlands Position im Ukraine-Krieg habe sich nicht geändert. Bedeutet konkret: Putin beansprucht mehr als die bisher in der Ukraine eroberten Landstriche. So hat Moskau zusätzlich zur 2014 annektierten Krim noch vier weitere ukrainische Regionen zu seinen eigenen Gebieten erklärt. Allerdings kontrolliert Russland diese Regionen bis heute nur teilweise.

Selenski blitzte in Washington ab

Klar ist: Mit dem Telefonat schaffte es Putin einmal mehr, die Pläne des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) zu durchkreuzen. Selenski blitzte am nächsten Tag bei Trump mit seinem Wunsch ab, grünes Licht zum Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern zu erhalten.

Stattdessen kam es laut Medienberichten erneut zu einem Eklat im Weissen Haus, weil Trump seinen ukrainischen Amtskollegen zu Gebietsabtretungen an Russland drängen wollte. Die Gespräche seien in ein hitziges Wortgefecht ausgeartet, hiess es.

Für das geplante Treffen in Budapest wurde von Beobachtern befürchtet, dass Putin und Trump über den Kopf von Selenski hinweg über die Bedingungen für ein Kriegsende verhandeln würden. Zumindest dieses Szenario scheint nun vorerst vom Tisch.