US-Präsident Trump verweigert laut Medienberichten die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine. Das Treffen mit Präsident Selenski im Weissen Haus soll angespannt und teilweise «unangenehm» verlaufen sein.

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski erneut im Weissen Haus empfangen. Auf Lächeln für die Kameras folgten schwierige Gespräche. Foto: Keystone

Die Ukraine darf Medienberichten zufolge vorerst nicht auf eine Lieferung von US-Marschflugkörpern des Typs Tomahawk hoffen. US-Präsident Donald Trump (79) habe dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski (47) bei ihrem Treffen im Weissen Haus in Washington eine entsprechende Freigabe verweigert, berichteten unter anderem das Portal Axios und der Sender CNN unter Berufung auf informierte Quellen.

Das Treffen sei «nicht einfach» gewesen, zitierte Axios eine Quelle. Eine andere Quelle habe es gar als «schlecht» bezeichnet. Stellenweise sei die mehrstündige Zusammenkunft «etwas emotional» geworden. Laut CNN-Informationen sei die Diskussion angespannt, offen und zeitweise «unangenehm» verlaufen.

Trump war schon länger hin- und hergerissen

Selenski war mit dem Plan nach Washington gereist, die USA erneut um die Lieferung der weitreichenden Tomahawk-Präzisionswaffe zu bitten. Mit ihrer Hilfe könnte Kiew eine offensivere Rolle im Krieg spielen. Die ukrainische Armee könnte die Marschflugkörper weit nach Russland hineinschiessen. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.

Trump war beim Thema Tomahawks schon länger hin- und hergerissen. Er zeigte sich bereit, über die Waffen zu reden, hatte aber zugleich mehrfach betont, die USA brauchten die Tomahawks auch selbst.

Trump erwähnte in seinem ersten Post auf Truth Social nach dem Gespräch mit Selenski die Tomahawks mit keinem Wort. Selenski verwies bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen auf eine Bitte der US-Seite, das Thema nicht weiter öffentlich zu diskutieren. «Die USA wollen keine Eskalation», begründete der Ukrainer diese Bitte. Dennoch sei das Thema zumindest für ihn nicht vom Tisch. «Wir müssen daran noch mehr arbeiten», betonte er.