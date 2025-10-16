Am Freitag will sich Donald Trump mit Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski treffen. Ein Tag davor, am Donnerstag, telefoniert er aber zuerst noch mit dem Kreml-Chef Putin. Dabei findet er sogar noch Zeit, einen Online-Post abzusetzen.

Das für am Donnerstag angesetzte Telefongespräch zwischen den beiden mächtigen Männern in den USA und Russland zieht sich wohl in die Länge. Zumindest schreibt US-Präsident Donald Trump noch während seinem Gespräch auf der Socialmedia-Plattform Truth Social: «Ich spreche gerade mit Präsident Putin. Das Gespräch dauert noch an, es ist ein langes Gespräch, und ich werde ebenso wie Präsident Putin nach dessen Abschluss über den Inhalt berichten».

Nähere Angaben zum Inhalt und zur geplanten Länge des Telefonats machte er nicht.

