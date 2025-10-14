Trump zeigt sich frustriert über Putins Kriegsführung in der Ukraine. Er bestätigte am Dienstag Selenskis bevorstehenden Besuch im Weissen Haus und dessen Wunsch nach Tomahawk-Raketen. Der Kreml warnt vor einer solchen Lieferung.

Trump zeigte sich am Dienstag frustriert über die Fortsetzung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Darum gehts Trump äussert Unmut über Putin und bestätigt Treffen mit Selenski

Trump enttäuscht über Putins Fortsetzung des Krieges in der Ukraine

Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump (79) hat wenige Tage vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Washington seinen Unmut über Kremlchef Wladimir Putin (73) geäussert. «Ich bin sehr enttäuscht, denn Wladimir und ich hatten ein sehr gutes Verhältnis. Wahrscheinlich haben wir das immer noch», sagte Trump im Weissen Haus. «Ich weiss nicht, warum er diesen Krieg fortsetzt.»

Putin wolle den Krieg einfach nicht beenden, sagte Trump. «Und ich denke, das lässt ihn sehr schlecht dastehen. Er könnte ihn beenden. Er könnte ihn schnell beenden.» Gleichzeitig zollte der US-Präsident der Ukraine Respekt für ihre seit mehr als dreieinhalb Jahren währende Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg.

Trump über Selenski-Besuch: «Er möchte Tomahawks haben»

Trump bestätigte, dass Selenski ihn am Freitag besuchen wird: «Er will Waffen. Er möchte Tomahawks haben.» Der US-Präsident hatte eine Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine zuvor nicht ausgeschlossen und sagte jüngst, er wolle mit der russischen Seite über das Thema reden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow warnte am Montag vor solch einer Lieferung. Marschflugkörper vom Typ Tomahawk haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern und können prinzipiell auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden.