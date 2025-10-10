US-First Lady Melania Trump verkündete am Freitag die Freilassung acht ukrainischer Kinder aus Russland. Ihr Team habe direkte Gespräche mit Kreml-Chef Wladimir Putin geführt.

1/2 Melania Trump trat am Freitag vor die Medien. Foto: keystone-sda.ch

Es war neben dem Handschlag von Trump und Putin das grosse Thema beim Alaska-Gipfel im August. Melania Trump (55) schrieb dem russischen Präsident Wladimir Putin (73) einen emotionalen Brief, in dem sie auf das Kriegsleid insbesondere der Kinder aufmerksam machte.

Der Brief mündete in einem regelmässigen Austausch zwischen der First Lady und Kremlchef Putin, wie die 55-Jährige am Freitag bei einer Ansprache aus dem Weissen Haus verkündete. Putin habe ihren Brief zudem schriftlich beantwortet.

Melania Trump schrieb emotionalen Brief

Das Ergebnis: In den vergangenen 24 Stunden konnten acht ukrainische Kinder mit ihren Familien zusammengeführt werden. Es gebe weitere Pläne, verschleppte Kinder zu ihren Eltern zurückzubringen. «Die Bemühungen sind fortlaufend», so die Frau des US-Präsidenten.

Die First Lady sprach von einer Zusammenarbeit «zum Wohle aller Menschen, die von diesem Krieg betroffen sind.»

In dem Brief vom August hatte die gebürtige Slowenin an Putins Verantwortung appelliert, den Kindern Schutz vor Leid zu bieten.