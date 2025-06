Am Mittwoch starben über 290 Menschen durch den Absturz einer Boeing 787 in Ahmedabad. Es ist nicht das erste Drama in der Luftfahrt in diesem Jahr und auch in vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Tragödien.

Darum gehts Flugzeugabstürze erschüttern die Welt trotz statistisch hoher Sicherheit des Fliegens

Technische Probleme, Kollisionen und Wetterbedingungen sind häufige Absturzursachen

Rein statistisch gesehen ist Fliegen viel sicherer als Autofahren. Die Chance, auf dem Weg zum Flughafen zu sterben, ist also viel höher als die Möglichkeit, bei einem Flug ums Leben zu kommen.

Kommt es dennoch zu einem Unglück in der Aviatik stürzt es Dutzende Familien in tiefe Trauer und erschüttert die Welt. So auch das Unglück vom 12. Juni, bei dem über 290 Menschen ums Leben kamen. Lediglich ein Passagier an Bord des Fluges von Indien nach London hat überlebt. Das sind die grössten Unglücke der letzten fünf Jahre.

2025

Am 29. Januar kollidierte Flug 5342 der American Airlines, eine Bombardier CRJ700, mit 60 Fluggästen und vier Besatzungsmitgliedern an Bord, gegen 21 Uhr im Landeanflug auf den Flughafen Reagan National, mit einem Militärhelikopter.

Beide Maschinen stürzten in den Fluss Potomac, der Flugzeugrumpf brach in drei Teile. Niemand überlebte. Insgesamt kamen 67 Personen dabei ums Leben. Wie Auswertungen zeigten, soll die Ortungstechnologie des Helikopters abgeschaltete gewesen sein.

2024

In Südkorea schoss am 29. Dezember eine Boeing 737-8AS über die Landebahn und krachte in eine Mauer. Das Flugzeug explodierte und 179 der 181 Personen an Bord starben. Nur ein Flugbegleiter und eine Flugbegleiterin überlebten das Drama.

Bei der Landung soll es Probleme mit dem Fahrwerk gegeben haben. Dieses konnte offenbar nicht ausgefahren werden und mehrere Augenzeugen berichteten von Flammen an einer der Turbinen und Knallgeräuschen. Es wird davon ausgegangen, dass das Triebwerk aufgrund eines Vogelschlags nicht ausgefahren werden konnte.

Am 25. Dezember stürzte eine aserbaidschanische Maschine, eine Embraer 190, in Kasachstan ab. Der Absturz, der 38 Todesopfer forderte, ist auf eine russische Rakete zurückzuführen. Die Rakete explodierte neben dem Flugzeug und Teile davon trafen wohl den Jet. Der Kreml streitet dies vehement ab. Für die Fluggesellschaft sowie westliche Luftfahrtexperten ist klar, dass nicht ein Vogelschwarm die Ursache des Crashes war, wie behauptet wird. 29 Personen überlebten das Unglück.

In Brasilien starben am 9. August 62 Menschen, als ein Flugzeug, ein Turboprop-Passagierflugzeug vom Typ ATR 72, in der Stadt Vinhedo im Bundesstaat São Paulo abstürzte. Alle 58 Passagiere und die vier Besatzungsmitglieder verloren ihr Leben. Berichten zufolge hatte das Cockpit kein Notsignal abgesetzt. Ursache für den Absturz soll ein Problem mit dem Enteisungssystem gewesen sein. Ein vom Flugschreiber aufgezeichnetes Gespräch zeigt, dass die Besatzungsmitglieder darüber gesprochen hatten. Weiter habe der Pilot eine Minute, bevor das Flugzeug an Höhe verlor, «viel Eis» bemerkt.

2023

In der Stadt Pokhara in Nepal ist am 15. Januar im Jahr 2023 ein Passagierflugzeug kurz vor der Landung abgestürzt. An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines, eine ATR 72-500, ein Regionalverkehrsflugzeug für Kurzstrecken, waren 68 Passagiere und vier Crew-Mitglieder. Überlebende gab es keine. Der Flieger verunglückte auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara.

Im Internet verbreitete und von AFP-Partner ESN verifizierte Aufnahmen zeigten ein tief fliegendes Flugzeug über einem Wohngebiet, das im Anflug zum Flughafen von Pokhara plötzlich nach links abkippt, bevor eine laute Explosion zu hören ist. Um ca. 11 Uhr schlug es auf dem Erdboden auf. Der Armeesprecher Krishna Bhandari sagte: «Das Flugzeug ist in Stücke zerbrochen.»

2022

In China stürzte am 21. März 2022 eine Boeing 737 mit 132 Menschen ab Bord ab. Es überlebte niemand. Das Unglück passierte in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi.

Wie die Flugüberwachung berichtete, sackte die Maschine aus mehr als 8000 Metern in die Tiefe. Der Absturz passierte in einem entlegenen und hügeligen Gebiet des Kreises Teng rund 300 Kilometer von Guangzhou entfernt.

Über die Ursache des plötzlichen Absturzes wurde spekuliert. «Selbst wenn beide Triebwerke der Boeing 737 gleichzeitig ausgefallen wären, wäre es unmöglich, mit einer derartigen Geschwindigkeit zu fallen, weil das Flugzeug noch eine Strecke gleiten könnte», wurde ein Experte in Staatsmedien zitiert.

2021

Im Januar kamen in Indonesien 62 Personen beim Absturz einer Boeing 737-500 einer lokalen Airline ums Leben. Das Flugzeug war am 9. Januar unterwegs von Jakarta nach Borneo. Kurz nach dem Start verschwand die Maschine vom Radar. Das Schicksal des Flugzeuges war zunächst ungewiss.

2020

Eine ukrainische Passagiermaschine mit 176 Menschen an Bord stürzte am 8. Januar 2020 in Teheran ab. Berichten zufolge wurde die Boeing 737 von einer iranischen Flugabwehrrakete getroffen. Der Iran hatte Spekulationen über einen Abschuss zurückgewiesen. Alle Menschen, die mit der Maschine von Teheran nach Kiew unterwegs waren, starben.