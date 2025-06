Nach dem Absturz von Air India Flug 171 bei Ahmedabad kommen weitere Details ans Licht. Die Boeing 787 stürzte kurz nach dem Start in ein Wohngebäude, das als Unterkunft für junge Ärzte diente. Die jungen Mediziner wurden aus ihren Häusern geborgen.

Unglücks-Maschine krachte in Ärzteunterkunft

Das Flugzeug hängt in der Hausmauer einer Ärzteunterkunft.

Janine Enderli Redaktorin News

Nach dem Absturz des Air India Flugs 171 bei Ahmedabad werden immer mehr Details zum Unglück bekannt. Kurz nach dem Start am Flughafen Sardar Vallabhbhai Patel krachte die Maschine in eine Unterkunft, in der Ärzte untergebracht waren.

Bilder auf X zeigen, wie Teile des Flugzeuges immer noch im Gebäude hängen. Sogar die noch gedeckten Tische und das unberührte Mittagessen sind zu sehen. Das Gebäude liegt in einem Wohngebiet. Das Haus dient als Unterkunft für junge Ärzte.

Die Boeing-Maschine stürzte rund fünf Minuten nach dem Start ab (13.38 Uhr Ortszeit). Bilder zeigten ein riesiges Trümmerfeld und schwarze Rauchwolken rund um die Absturzstelle. Das Flugzeug dürfte vor seiner langen Reise nach London vollgetankt geworden sein. Dies könnte die Suche nach Überlebenden erschweren.

«Behandlung der Verletzten auf Kriegsbasis»

«Ich habe die Behörden angewiesen, sofortige Rettungsmassnahmen zu ergreifen und die sofortige Behandlung der verletzten Passagiere auf Kriegsbasis zu veranlassen», sagte der zuständige Gouverneur auf X. Klar ist: Es gab viele Todesopfer. Genaue Zahlen sind noch nicht bekannt.

«Wir ermitteln derzeit die Details und werden weitere Informationen mitteilen», erklärte derweil Air India beim Kurznachrichtendienst X.

Bei dem Absturz der Maschine handelt es sich um den ersten Absturz einer Boeing 787 überhaupt.