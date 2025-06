Neues Überwachungsvideo zeigt So schnell verlor das Unglücksflugzeug wieder an Höhe

In Indien ist ein Flugzeug in der Nähe des Flughafens Ahmedabad verunglückt. Bilder zeigen riesige, schwarze Rauchsäulen. Es wurde angenommen, dass keiner der 244 Personen an Bord überlebt habe.

Publiziert: 16:58 Uhr | Aktualisiert: 17:05 Uhr