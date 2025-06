Flugzeug-Absturz in Indien Trümmerteile liegen auf Hausdach

In Indien ist ein Flugzeug in der Nähe des Flughafens Ahmedabad verunglückt. Bilder zeigen riesige, schwarze Rauchsäulen. Es wird befürchtet, dass sich mehr als 200 Menschen an Bord befanden.

Publiziert: vor 41 Minuten | Aktualisiert: vor 24 Minuten