Marian Nadler Redaktor News

Vishwash Kumar Ramesh kam wie durch ein Wunder mit dem Leben davon, als das Flugzeug, in dem er am Donnerstag sass, im indischen Ahmedabad abstürzte. Er sass auf Platz 11A, direkt hinter einem Notausgang.

Dass eine Person lebend auf dem Sitz gefunden wurde, hat die örtliche Polizei bestätigt. Wie «India Today» schreibt, soll der Brite aus dem Fenster der Maschine gesprungen sein – und sich so das Leben gerettet haben.

Sein Bruder Nayan erzählte dem britischen TV-Sender Sky News allerdings, Vishwash habe seinem Vater in einem Videocall direkt nach dem Absturz gesagt, er wisse nicht, wie er das Flugzeug verlassen habe. «Ich weiss nicht, wie ich am Leben geblieben bin – wie ich aus dem Flugzeug kam», soll der Überlebende gesagt haben.

«Dann stürzte das Flugzeug ab»

«Dreissig Sekunden nach dem Start gab es ein lautes Geräusch und dann stürzte das Flugzeug ab. Es ging alles so schnell», sagte der Enddreissiger derweil der «Hindustan Times». Er habe «Aufprallverletzungen» an Brust, Augen und Füssen erlitten.

Er hatte seine Familie in Indien besucht und flog zusammen mit seinem Bruder Ajay Kumar Ramesh (45) zurück nach Grossbritannien. Den Moment, als er realisierte, was gerade passiert war, wird er wohl nie vergessen.

Überlebender vermisst seinen Bruder

«Als ich aufstand, waren überall Leichen um mich herum. Ich hatte Angst. Ich stand auf und rannte los. Überall um mich herum lagen Flugzeugteile. Jemand packte mich, legte mich in einen Krankenwagen und brachte mich ins Spital», schildert er der «Hindusatan Times».

0:13 Flugzeug-Absturz in Indien: Trümmerteile liegen auf Hausdach

Sein Bruder sass in einer anderen Reihe, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist er tot. «Ich kann ihn nicht mehr finden.»

Aktuell befindet sich Ramesh im Spital. Dort bekam er Besuch vom indischen Innenminister Amit Shah. Der Politiker postete entsprechende Bilder auf X.

Ehepaar besuchte Wellness-Retreat

Die britische «Daily Mail» veröffentlichte in einem Artikel weitere Namen von mutmasslichen, britischen Todesopfern. Akeel N.* (36), seine Frau Hannaa V.* (30) sowie ihre Tochter Sarah (4) bestiegen die Boeing 787 Dreamliner nach einer fünftägigen Familienfeier. Die junge Familie dürfte das Unglück nicht überlebt haben.

Fiongal M.* (45) und sein Ehemann Jamie G.* (39) machten gemeinsam Ferien in Indien. Sie sollten gegen 18.30 Uhr am Flughafen Gatwick in London landen, doch kamen nicht an. Sie waren für ein Wellness-Retreat nach Asien gereist.

0:29 «Fliegen glücklich zurück»: Dieses Video machten zwei Passagiere kurz vor dem Crash

Witze vor dem Boarding

Kurz vor dem Boarding postete das Paar noch eine Instagram-Story. «Wir sind am Flughafen und gehen gerade an Bord. Auf Wiedersehen, Indien. Zehn Stunden Flug zurück nach England. Was war dein grösster Gewinn, Jamie?», fragt M. seinen Liebsten. G. antwortet: «Ich weiss nicht.» Woraufhin M. lacht und sich für den Beitrag seines Partners bedankt.

Er scherzt dann, dass seine wichtigste Erkenntnis gewesen sei: «Verlieren Sie nicht die Geduld mit Ihrem Partner.» Jamie G. antwortet mit einem Lächeln: «Du hast mich am Flughafen angeblafft, weil ich Chai getrunken habe.» Am Ende gibt sein Mann bekannt, dass sie «glücklich und gelassen» nach Grossbritannien zurückkehren werden.

Hotelmanager ist wahrscheinlich tot

Zu den Todesopfern soll auch Javed Ali S.* gehören. Er arbeitet als Hotelmanager im Londoner Nobelviertel Kensington. Mit an Bord waren auch seine Frau Mariam und die beiden gemeinsamen Kinder Amani (4) und Zayn.

Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Piloten um den erfahrenen Kapitän Sumeet Sabharval und den noch relativ unerfahrenen Ersten Offizier Clive Kundar. Auch sie dürften den Absturz nicht überlebt haben.

Wie mehrere indische Medien berichten, soll sich auch der ehemalige Ministerpräsident der Region Gujarat in dem abgestürzten Dreamliner befunden haben. Einigen Berichten zufolge soll er jedoch einen anderen Flug genommen haben. Sein Einstieg sei jedoch um 12.10 Uhr festgehalten worden sein. Er hatte den Sitzplatz 2D in der Business Class.

* Namen bekannt