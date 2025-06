Ein Flugzeugabsturz in Ahmedabad erschüttert Indien. Eine Air-India-Maschine mit 242 Personen an Bord stürzte über einem Wohngebiet ab. Die genaue Opferzahl ist noch unbekannt, 204 Leichen konnten bisher geborgen werden. Was wir über das Unglück wissen – und was nicht.

1/10 Gegen 13.30 Uhr Ortszeit stürzte die Maschine der Air India ab. Foto: Screenshot X

Darum gehts Air India Flugzeug in Ahmedabad abgestürzt, keine Überlebenden erwartet

Mögliche Ursache: Verwechslung der Hebel für Fahrwerk und Klappen

242 Menschen an Bord, über 100 Leichen in Spital gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Ein Flugzeug der indischen Fluggesellschaft Air India ist Donnerstagmittag im westindischen Ahmedabad abgestürzt – direkt über einem Stadtgebiet. 242 Menschen waren an Bord, zu möglichen Überlebenden gibt es noch keine verlässlichen Zahlen – auch am Boden werden Opfer befürchtet. Bislang konnten 204 Leichen geborgen werden.

Videos in den sozialen Medien zeigen eine riesige Explosion. Auch die Unglücksursache ist noch nicht geklärt – Hinweise deuten auf einen dramatischen Fehler kurz nach dem Abheben hin. Was wir bisher wissen.

Was ist passiert?

Im westindischen Bundesstaat Gujarat ist am Nachmittag (Ortszeit) eine Boeing 787 der Fluggesellschaft Air India abgestürzt. Die Maschine mit der Flugnummer AI171 war auf dem Weg von Ahmedabad nach London Gatwick. Kurz nach dem Start verlor sie an Höhe und stürzte über einem Stadtgebiet ab – offenbar direkt in das Wohnheim einer medizinischen Hochschule. Aufnahmen zeigen eine massive Explosion und dichte Rauchwolken.

Wie viele Opfer gibt es?

Offizielle Zahlen liegen noch nicht vor. Laut Polizeiangaben wurden über 100 Leichen in ein nahe gelegenes Spital gebracht. Berichte sprachen davon, dass es unter den 242 Personen an Bord wohl keine Überlebenden gibt. Der zuständige Polizeichef gab an, dass die Hoffnung, Passagiere noch lebend zu finden, schwinde. «Es gibt wohl keine Überlebenden», so der Beamte. Die Passagierliste umfasst Staatsangehörige aus Indien, Grossbritannien, Portugal und Kanada.

Auch am Boden werden Opfer befürchtet. Wie viele? Auch das ist unklar. Bislang gibt es dazu keine offiziellen Angaben.

Dann das Wunder: Gegenüber der Nachrichtenagentur ANI berichtete der Polizeipräsident GS Malik zuletzt, dass ein Überlebender in der Maschine gefunden wurde. Er sass auf Platz 11A.

Was wissen wir über die Unglücksmaschine?

Die abgestürzte Boeing 787 – auch bekannt als «Dreamliner» – war elf Jahre alt. Es handelt sich um den ersten Totalverlust dieses Flugzeugtyps seit seiner Einführung 2011. An Bord waren zwei Piloten: Der erfahrene Kapitän Sumeet Sabharval und der noch relativ unerfahrene Erste Offizier Clive Kundar mit rund 1100 Flugstunden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was war möglicherweise der Grund für den Absturz?

Die genaue Ursache ist unklar. Ein Video vom Unglück zeigt, dass das Flugzeug nach dem Start keine Höhe gewann – trotz laufender Triebwerke. Erste Daten des sogenannten ADS-B-Systems, das im Sekundentakt Daten zu Position, Geschwindigkeit und Flughöhe liefert, zeigen laut Flightradar24, dass das Flugzeug bis auf eine barometrische Höhe von 190 Metern gestiegen war. Danach sei es mit einer Geschwindigkeit von 145 Metern pro Minute gefallen.

Auffällig: Das Fahrwerk war noch ausgefahren, was in dieser Flugphase unüblich ist. Gleichzeitig scheinen die Landeklappen bereits eingefahren gewesen zu sein – ein möglicher Hinweis auf einen schwerwiegenden Bedienungsfehler im Cockpit, wie der «Spiegel» berichtet. Erste Spekulationen deuten auf eine Verwechslung der Hebel für Fahrwerk und Klappen hin. Ob dies tatsächlich der Fall war, müssen die Auswertungen der Flugschreiber zeigen.

Wie sind die Reaktionen auf das Unglück?

Auch der indische Premierminister Narendra Modi (74) reagierte nun auf den Absturz: «Die Tragödie in Ahmedabad macht uns fassungslos und traurig», schreibt er auf der Plattform X. «Sie ist unsagbar herzzerreissend.» Er stünde in Kontakt mit den Behörden, heisst es weiter, die daran arbeiteten, den Betroffenen zu helfen. Auch der Ministerpräsident von Gujarat, Bhupendra Patel, zeigte sich betroffen und kündigte Rettungsaktionen an.

Der britische Premierminister Keir Starmer äusserte sich auf der Plattform X und bezeichnete die Szenen als «erschütternd». Der britische König Charles III. (76) liess sich über die aktuelle Entwicklung informieren.

«Wir sind zutiefst betrübt, vom Flugzeugabsturz in Ahmedabad erfahren zu haben. Den Familien und Angehörigen der Opfer gilt unser aufrichtiges Beileid», schrieb das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf der Plattform X. Deutschlands Aussenminister Johann Wadephul (62) teilte auf X mit, seine Gedanken und Gebete seien bei «unseren Freunden in Indien und allen, die derzeit auf ihre Angehörigen hoffen».

Blick hält dich im Liveticker über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden.