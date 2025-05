In der deutschen Kleinstadt Kleinenbroich am Niederrhein ist ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus gestürzt. Die Pilotin und eine weitere Person kamen bei dem Unglück ums Leben.

Kleinflugzeug stürzt in Deutschland in Wohnhaus

1/2 Das Wohnhaus wurde bei dem Absturz schwer beschädigt.

Ein tragischer Flugzeugabsturz erschütterte am Samstagvormittag die Kleinstadt Korschenbroich in Deutschland. Wie «Bild» berichtet, stürzte ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus, wobei die Pilotin und eine weitere Person ums Leben kamen. Demnach knallte die Maschine in den Vorgarten des Gebäudes und streifte dabei die Fassade. Teile der Hausmauer wurden schwer beschädigt.

Das Unglück löste einen Grosseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Über der Unglücksstelle stiegen schwarze Rauchwolken auf. Nach Informationen der «Bild» befand sich das Kleinflugzeug auf dem Weg zum Flughafen Mönchengladbach. Die Pilotin hatte kurz vor dem Absturz Probleme mit dem Motor gemeldet. Die genauen Umstände des Absturzes sind noch unklar.