1/6 Ein Helikopter der Schweizer Rettungsflugwacht suchte in der Region des Sustenpasses im August 2016 nach dem vermissten Berufsmilitärpiloten und dem Kampfjet F/A-18. (Archivbild) Foto: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Am 29. August im Jahr 2016 zerschellte ein F/A-18-Kampfjet im Gebiet des Sustenpasses an einem Berggipfel. Der Pilot, David G.*(27) hat den Crash nicht überlebt. Nun wird der Fall vor dem Militärappellationsgericht in Aarau juristisch neu aufgerollt.

Der Auditor, Ankläger, sagte am Donnerstag vor dem Militärappellationsgericht 2 in Aarau, er halte an seinen Anträgen fest. Er fordert demnach eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Der Flugverkehrsleiter der Skyguide AG will einen Freispruch erreichen.

Er war in erster Instanz zu einer bedingen Geldstrafe verurteilt worden und zog den Schuldspruch weiter. Er hatte dem verunglückten F/A18-Piloten eine zu tiefe Flughöhe durchgegeben.

Gemäss Auditor soll auch der zweite Kampfjet-Pilot wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt werden. In erster Instanz war er freigesprochen worden.