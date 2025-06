Die zweimotorige De Havilland Canada DHC-6 stürzte kurz nach dem Start ab. Alle 20 Personen an Bord überlebten den Crash des Fliegers, der für Fallschirmsprünge eingesetzt wurde. Drei Schwerverletzte wurden per Helikopter ins Spital geflogen.

Alle 20 Insassen überleben Flugzeugabsturz in den USA

1/4 Die Maschine vom Typ De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter stürzte am Sonntag im US-Bundesstaat Tennessee ab. Foto: AFP

Darum gehts 20 Insassen überleben Flugzeugabsturz in Tennessee ohne Todesopfer

Flugzeug stürzte kurz nach Start ab, wurde für Fallschirmsprung-Übungen eingesetzt

Im US-Bundesstaat Tennessee haben alle 20 Insassen den Absturz eines Flugzeuges überlebt. Es gebe keine Todesopfer, teilte der Sprecher der Stadtverwaltung von Tullahoma nach dem Unglück am Sonntag mit.

Wegen schwerer Verletzungen seien drei Insassen per Hubschrauber und ein weiterer Verletzter per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Leichtverletzte seien am Absturzort behandelt worden.

Twin Otter stürzte kurz nach dem Start ab

Laut US-Flugaufsichtsbehörde FAA war die zweimotorige Maschine vom Typ De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter am Sonntag kurz nach dem Start vom Regionalflughafen von Tullahoma abgestürzt. An Bord befanden sich demnach 20 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Lokalmedien zufolge wurde die Maschine für Fallschirmsprung-Übungen eingesetzt.

Online verbreitete Fotos zeigten ein im Gras liegendes Flugzeug mit offenbar abgebrochener Tragfläche und beschädigtem Heck. Dahinter waren Polizeifahrzeuge mit angeschaltetem Blaulicht zu sehen. Stadtverwaltungssprecher Russell erklärte, bei dem Absturz seien weder an dem Flughafen noch an anderen Bauten Schäden entstanden.