Ein Flugzeug der Swiss International Airline steuert aktuell den Zürich Flughafen an. Eigentlich hätte der Flieger in Miami landen sollen.

Ein Flieger der Swiss-Flotte musste auf seiner Reise nach Miami wieder umdrehen. Foto: Flightradar24

Angela Rosser Journalistin News

Der Swiss-Flug nach Miami startete am Montag mit einer Stunde Verspätung vom Zürich Flughafen aus mit Ziel Miami. Wie auf Flightradar24 zu sehen ist, ist der Flieger wieder umgekehrt und wird in Bälde wieder in Zürich landen. Grund für den Abbruch war eine «Unregelmässigkeit bei einem Triebwerk», heisst es auf Anfrage von Blick.

Der Airbus war rund zwei Stunden in der Luft, als der Flug über dem Atlantik abgebrochen und nach Zürich umgeleitet werden musste. «Der Grund für die Unregelmässigkeit muss nach der Rückkehr des Flugzeugs von unserer Technikabteilung geprüft werden», heisst es. Die Crew habe sich vorsorglich für einen Rückflug nach Zürich entschieden, da «wir hier die besten Wartungsmöglichkeiten haben», so die Airline. Der Flieger ist kurz vor 18 Uhr wieder in Zürich gelandet, teilt die Swiss mit.

«Den Flug LX64 von Zürich nach Miami müssen wir leider annullieren, ebenso den Rückflug LX65. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die den Fluggästen dadurch entstehen sehr», so die Medienstelle. Die Passagiere sollen aber auf die schnellstmöglichen alternativen Verbindungen umgebucht werden, versichert die Swiss. «Gemäss aktuellem Stand werden alle Passagiere des Flugs LX64 auf Flüge von morgen Dienstag umgebucht».

Passagieren, welche eine Übernachtung benötigen, werde ein Hotelzimmer in der Nähe des Flughafens organisiert.