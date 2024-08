In Brasilien ist am Freitagnachmittag (Ortszeit) ein Flugzeug abgestürzt. 58 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder befanden sich an Bord. Es gibt keine Überlebenden.

1/2 Ein Passagierflugzeug stürzte in der Nähe von Sāo Paolo ab.

Schock in Vinhedo in der Nähe von São Paulo: Plötzlich fällt eine Maschine vom Himmel, wie noch unbestätigte Videos auf X zeigen. Gemäss «G1» handelt es sich um ein Turboprop-Passagierflugzeug mit Platz für 68 Passagiere. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich 58 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder an Bord. Nach Angaben der örtlichen Behörden gibt es keine Überlebenden. Zunächst hatte der Zivildienst gegenüber dem Portal angegeben, dass mindestens vier Personen ums Leben gekommen war. Wenig später herrscht traurige Gewissheit.

Das Flugzeug stürzte in einer bewohnten Gegend ab. Weitere Bilder auf X zeigen, wie ein Wohnhaus neben der Unglücksstelle in Flammen steht. Eine Anwohnerin, die seit 15 Jahren in der Wohnanlage lebt, sagt: «Es ist beängistigend, weil ich noch nie in meinem Leben eine solche Szene gesehen habe.»

Führte Strömungsabriss zum Absturz?

Offenbar könnte der Absturz mit einem Strömungsabriss in Verbindung stehen. Also eine Situation, in der das Flugzeug den Auftrieb verliert. «Auf den Bildern sehen wir, dass das Flugzeug ein Steuerungsproblem hat, weil es sich nicht mehr aufrecht halten konnte», erklärt ein Spezialist für Risiko- und Sicherheitsmanagement gegenüber «G1»

Die Militärpolizei bestätigte gegenüber dem Sender EPTV, dass die Meldung um 13.28 Uhr (Ortszeit) bei ihnen einging. Krankenhäuser in der Umgebung wurden angewiesen, sich auf die Aufnahme von möglichen Verletzten vorzubereiten. Der brasilianische Präsident Lula da Siliva rief zu einer Schweigeminute auf

+++ Update folgt. +++