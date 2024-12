Mindestens 28 Tote in Südkorea Flugzeug kommt von Landebahn ab und gerät in Brand

Tragödie in Südkorea: Ein Flugzeug der Jeju Air ist am Sonntagmorgen bei der Landung in Muan verunglückt. Unter den 181 Menschen an Bord sind zahlreiche Todesopfer zu beklagen.