Mit einem überraschenden Auftritt wollte Melania Trump die Epstein-Debatte beenden – stattdessen hat sie sie neu entfacht. Ihre öffentliche Distanzierung wirft Fragen auf: Warum gerade jetzt? Und wollte die First Lady möglichen Enthüllungen zuvorkommen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Melania Trump (55) meidet normalerweise das politische Rampenlicht. Umso grösser war die Überraschung, als die First Lady am Donnerstag kurzfristig vor die Medien trat. In einer nur wenige Minuten dauernden Erklärung wies sie «Lügen» über angebliche Verbindungen zu Jeffrey Epstein (1953–2019) entschieden zurück und forderte zugleich öffentliche Anhörungen für dessen Opfer im US-Kongress.

Was wohl als persönlicher Befreiungsschlag gedacht war, entwickelte sich rasch zu einem politischen Bumerang. Statt die Debatte zu beenden, katapultiert Melania das Thema Epstein zurück auf die nationale Agenda – und setzt damit auch ihren Ehemann unter Druck.