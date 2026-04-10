Darum gehts
Melania Trump (55) meidet normalerweise das politische Rampenlicht. Umso grösser war die Überraschung, als die First Lady am Donnerstag kurzfristig vor die Medien trat. In einer nur wenige Minuten dauernden Erklärung wies sie «Lügen» über angebliche Verbindungen zu Jeffrey Epstein (1953–2019) entschieden zurück und forderte zugleich öffentliche Anhörungen für dessen Opfer im US-Kongress.
Was wohl als persönlicher Befreiungsschlag gedacht war, entwickelte sich rasch zu einem politischen Bumerang. Statt die Debatte zu beenden, katapultiert Melania das Thema Epstein zurück auf die nationale Agenda – und setzt damit auch ihren Ehemann unter Druck.
Ruf retten – koste es, was es wolle
Offiziell ging es der First Lady um ihren guten Namen. Seit Jahren kursieren Gerüchte über Begegnungen mit Epstein und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell, unter anderem wegen gemeinsamer gesellschaftlicher Auftritte und einer E-Mail aus dem Jahr 2002. Mit ihrem öffentlichen Dementi wollte Melania die Kontrolle über ihre eigene Geschichte zurückgewinnen – und möglichen neuen Enthüllungen zuvorkommen.
Der Schritt passt zu ihrer bisherigen Strategie: Bereits mehrfach ging sie juristisch gegen Berichte vor, die sie mit Epstein in Verbindung brachten. Ein Auftritt vor laufenden Kameras schafft nun ein unmissverständliches, öffentliches Signal.
Kontrapunkt zum Präsidenten
Politisch brisant ist vor allem der Ton, den Melania anschlug. Während Donald Trump (79) die Epstein-Affäre wiederholt als erledigt erklärte und das Land aufforderte, endlich «darüber hinwegzukommen», stellte seine Ehefrau die Opfer ins Zentrum und verlangte neue Anhörungen. Damit setzte sie einen deutlichen Kontrapunkt zur Linie des Weissen Hauses.
Zusätzliche Verwirrung stifteten widersprüchliche Aussagen über die Abstimmung des Auftritts: Während Vertraute gegenüber US-Medien erklärten, der Präsident sei informiert gewesen, behauptete Trump später, er habe nichts davon gewusst. Der Eindruck einer schlecht koordinierten Kommunikationsstrategie verstärkte sich.
Neue Dynamik mit ungewissem Ausgang
Gleichzeitig fällt der Auftritt in eine Phase politischer Verwundbarkeit für den Präsidenten. Teile der republikanischen Basis fordern weiterhin Transparenz bei den sogenannten Epstein-Files. Indem Melania die Opfer in den Mittelpunkt stellte, verlieh sie diesen Forderungen zusätzliche Legitimität – und erhöhte damit den Druck auf die eigene Regierung.
Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten: Demokratische Abgeordnete signalisierten umgehend Unterstützung für öffentliche Anhörungen. Damit droht die Epstein-Affäre erneut zu einem zentralen innenpolitischen Konflikt zu werden. Paradoxerweise könnte Melanias Versuch der Distanzierung genau jene Dynamik auslösen, die das Weisse Haus eigentlich vermeiden wollte.
Ob dies bewusst geschieht oder lediglich in Kauf genommen wird, bleibt offen. Melania Trump hat sich in der Vergangenheit immer wieder als unabhängige Akteurin präsentiert, die ihre eigenen Prioritäten verfolgt und politische Konsequenzen nicht zwingend in den Vordergrund stellt.