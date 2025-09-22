Selenski trifft sich am Dienstag mit Keller-Sutter und Trump

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Am Dienstag absolviert der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) einen wahren Termin-Marathon. Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform hat einen Blick in den Kalender des Regierungschefs gewagt. So nimmt Selenski nicht nur an einer Uno-Sicherheitsratssitzung zum Ukraine-Krieg und einem Treffen einer Koalition zur Rückkehr der von Russland entführten Kinder teil, sondern trifft sich auch mit etlichen Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und US-Präsident Donald Trump (79).

Die für Dienstag angesetzte Uno-Generalversammlung beginnt um 15 Uhr Schweizer Zeit (9 Uhr Ortszeit). Am Treffen, bei dem die Rückkehr entführter ukrainischer Kinder besprochen werden soll, nehmen auch die ukrainische First Lady Olena Selenska (47) und der kanadische Premierminister Mark Carney (60) teil.

In der zweiten Hälfte des Tages steht dann die hochrangige Sitzung des Uno-Sicherheitsrates an. Beginn ist um 22 Uhr Schweizer Zeit.

Der Terminkalender von Wolodimir Selenski am Dienstag ist voll. Foto: keystone-sda.ch

Und auch sonst stehen unzählige Gespräche auf Selenskis Tagesordnung. Da wären die erwähnten Beratungen mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und US-Präsident Donald Trump, aber auch Treffen mit Generalversammlungspräsidentin Annalena Baerbock (44), dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva (79), Prinz Alois von und zu Liechtenstein (57), dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez (53) und dem mosambikianischen Regierungschef Daniel Chapu.

