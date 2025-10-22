Russische Angreifer sollen in der Ukraine, mehrere unbewaffnete Zivilisten getötet haben. Das 7. Korps der ukrainischen Luftstreitkräfte berichtet von einem Eindringen hinter die Frontlinien in der Donezk-Region.

1/5 Das Foto soll zwei Zivilisten zeigen, die vor der russischen Armee in Pokrowsk flüchten. Foto: x

Darum gehts Russische Angriffstruppe tötet unbewaffnete Zivilisten in Pokrowsk, Ukraine

Kriegsverbrechen durch Video dokumentiert, Opfer an Eisenbahnlinie gefunden

Russische Soldaten drangen 15 Kilometer nordöstlich von Dobropilje vor

Blick Newsdesk

Er rennt um sein Leben. In seinen Armen hält er eine verletzte Frau. Das Foto sorgt gerade in den sozialen Medien für Aufsehen. Ein Mann, ganz in Schwarz gekleidet, läuft eine Strasse entlang. Eine Frau umklammert ihn. Aufgenommen wurde die Szene von einer ukrainischen Drohne, und zwar in Pokrowsk, wie «Blic» berichtet.

Bei dem Mann und der Frau soll es sich nach Angaben von ukrainischen Soldaten um zwei Zivilisten handeln. Sie flüchten angeblich vor der russischen Armee. Putin-Soldaten sollen in Pokrowsk mehrere unbewaffnete Zivilisten getötet haben.

Die russische Armee rückt in wichtigen Gebieten wie der Umgebung der Städte Pokrowsk und Dobropillia weiter vor. Und kennt dabei offenbar keine Skrupel.

Video auf Telegram geteilt

Das mutmassliche Kriegsverbrechen im Brennpunkt der Front in der Region Donezk wurde erstmals vom ukrainischen Freiwilligen Denis Hristov gemeldet, der Zivilisten aus Siedlungen an der Frontlinie evakuiert und seine Arbeit in sozialen Netzwerken dokumentiert.

In einem Telegram-Beitrag teilte Hristov ein Video, das ihm von in Pokrowsk kämpfenden Soldaten gegeben wurde. Der Angriff soll neben der Eisenbahnlinie verübt worden sein, die durch das Zentrum von Pokrowsk verläuft, was auf dem Video deutlich zu erkennen ist. Auf dem Video sind zwei liegende Zivilisten zu sehen, die vermutlich getötet wurden.

Verletzte Frau noch in der Stadt

«Vor kurzem gelang es einer feindlichen Sabotage- und Aufklärungsgruppe, in das Zentrum von Pokrowsk einzudringen. Bei ihrem Vormarsch verletzten die Russen leider das humanitäre Völkerrecht und töteten mehrere Zivilisten in der Stadt», teilte das 7. Korps der ukrainischen Luftstreitkräfte mit. Unabhängig lassen sich die Informationen nicht überprüfen.

Die genaue Zahl und Art der zivilen Opfer werde noch ermittelt, sagte Pawlo Djatschenko, Sprecher der Polizei der Oblast Donezk, zu «Kyiv Independent».

Laut Hristov befindet sich die im Video zu sehende verletzte Frau noch immer in Pokrowsk, da die Bedingungen ihre Evakuierung nicht zulassen.

Dieser Artikel ist zuerst auf Blic.rs erschienen.