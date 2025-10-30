Trump befiehlt Wiederaufnahme von Atombombentests

Kurz vor seinem Treffen mit Xi Jinping kündigt US-Präsident Trump neue Atombombentests an. Damit wollten die USA ihren Vorsprung gegenüber Russland und China verteidigen. Doch ein amerikanischer Nuklearwaffentest wäre ein riesiger Tabubruch.

1/2 Trump befahl seinem Verteidigungsminister Pete Hegseth (r.) die Wiederaufnahme der Nuklearwaffentests. Foto: AP

Darum gehts Trump ordnet Atomwaffentests an, um Vorsprung gegenüber Russland und China zu verteidigen

Ankündigung kurz vor Treffen mit Xi Jinping während Asienreise

Seit 1996 liegt UN-Kernwaffenteststopp-Vertrag zur Ratifizierung bereit

Gabriel Knupfer Redaktor News

Droht der Welt ein neues Wettrüsten mit Atomwaffen wie im Kalten Krieg? Ein Entscheid von Donald Trump (79) weckt schlimme Erinnerungen. «Wegen der Testprogramme anderer Länder habe ich das Kriegsministerium angewiesen, unsere Atomwaffen auf gleicher Basis zu testen», schrieb der US-Präsident am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social.

Nur so könne man den Vorsprung der USA gegenüber Ländern wie Russland und China verteidigen. «China ist weit abgeschlagen an dritter Stelle, wird aber innerhalb von 5 Jahren gleichziehen», schrieb Trump hinsichtlich der Zahl einsatzbereiter Nuklearwaffen.

USA und China haben Teststopp-Vertrag unterschrieben

Trump befindet sich aktuell auf einer Asienreise. Seine Ankündigung zu den Atombombentests kam kurz vor dem Treffen mit dem chinesischen Machthaber Xi Jinping (72). Gut möglich, dass der US-Präsident vor den schwierigen Handelsgesprächen noch einmal Stärke markieren wollte.

In den letzten Jahren führte nur noch das geächtete Nordkorea Atomwaffentests durch. Seit 1996 liegt der UN-Kernwaffenteststopp-Vertrag zur Ratifizierung bereit. Die USA, Russland und China haben den Vertrag unterschrieben aber nicht ratifiziert.

Die USA haben zuletzt 1992 einen unterirdischen Test gemacht. Die letzten Atombombentests ausserhalb Nordkoreas fanden 1998 in Indien und in Pakistan statt.

Russland startete vor wenigen Tagen ein Manöver der Nuklearstreitkräfte. Dabei wurden unter anderem Interkontinentalraketen und andere Trägersysteme getestet.