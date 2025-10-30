Chinas Machthaber Xi und US-Präsident Trump beginnen Gespräche in Busan. Wirtschaftliche und geopolitische Konflikte belasten die Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Darum gehts Xi Jinping und Donald Trump treffen sich nach sechs Jahren

Treffen findet am Apec-Gipfel in Südkorea statt

Der Krieg in der Ukraine und ein eskalierender Handelskonflikt belasten die Beziehungen zwischen China und den USA. Dennoch zeigten sich Chinas Präsident Xi Jinping (72) und US-Präsident Donald Trump (79) zum Auftakt ihres Treffens versöhnlich.

Xi sagte in der südkoreanischen Stadt Busan, zwar seien beide Seiten nicht immer einer Meinung und Reibungen zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt ab und an normal. Er sei überzeugt, dass beide Seiten sich helfen könnten, erfolgreich zu sein.



Trump sagte, er gehe davon aus, dass man eine «fantastische Beziehung» für eine «lange Zeit» haben werde. Er lobte Xi als einen grossartigen Führer eines grossartigen Landes.

Es ist das erste Treffen der beiden Staatschefs seit sechs Jahren. Die Gespräche finden am Rande des im südkoreanischen Gyeongju tagenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt.

Viele Streitpunkte

Die Gespräche dürften sich um Wirtschaftsfragen und geopolitische Themen drehen. Zu nennen sind hier Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden, die US-Zölle auf chinesische Importe sowie der russische Krieg gegen die Ukraine.

Zuvor hatte am vergangenen Wochenende eine fünfte Verhandlungsrunde im Zoll- und Handelsstreit zwischen Unterhändlern der USA und Chinas den Weg für eine mögliche Einigung geebnet.