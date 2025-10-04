DE
FR
Abonnieren

Ärger am Frankfurter Flughafen
«Hobbydrohnenpilot» riskiert fünfstellige Busse

Ein «Hobbydrohnenpilot» liess am Frankfurter Flughafen eine Drohne aufsteigen und muss nun mit einem hohen Bussgeld rechnen. Der Mann wollte seine neue Drohne testen und ignorierte dabei die Flugverbotszone.
Publiziert: vor 14 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Ein Mann liess am Frankfurter Flughafen seine Drohnen steigen. Das könnte für ihn jetzt richtig teuer werden. (Archivbild)
Foto: imago/HMB-Media

Darum gehts

  • Mann lässt Drohne am Frankfurter Flughafen fliegen, drohendes hohe Busse
  • Hobbydrohnenpilot wollte neue Drohne in Flugverbotszone kurz testen
  • Busse im fünfstelligen Bereich droht dem Mann
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Weil er am Frankfurter Flughafen eine Drohne aufsteigen liess, droht einem Mann (41) ein hohes Bussgeld. Der «Hobbydrohnenpilot» liess am frühen Freitagmorgen innerhalb der Flugverbotszone kurzzeitig eine Drohne fliegen, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main am Samstag mitteilte. Beamte der Bundespolizei hätten die Drohne entdeckt, eine Polizeistreife habe den Drohnenpiloten kurz darauf angetroffen. Dieser habe «nach aktuellen Erkenntnissen seine neu erworbene Drohne kurz testen» wollen.

Der Testflug an Deutschlands grösstem Flughafen könnte den Mann teuer zu stehen kommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, ihm droht nach Angaben der Polizei ein Bussgeld «im fünfstelligen Bereich».

Mehr zum Drohnenterror in Europa
Tausende Reisende sitzen wegen Drohnen-Chaos in München fest
Mit Video
Zahlreiche Flüge gestrichen
Tausende Reisende sitzen wegen Drohnen-Chaos in München fest
Polizei erhöht Sicherheitsmassnahmen an Prager Flughafen
Drohung wegen Drohnen
Polizei erhöht Sicherheitsmassnahmen an Prager Flughafen
Unerlaubter Flug über das Oktoberfest löst Ermittlungen aus
Drohnen-Ärger in München
Unerlaubter Flug übers Oktoberfest löst Ermittlungen aus
Muss ich jetzt ständig Angst haben, dass mein Flug ausfällt?
Mit Video
Drohnenalarme häufen sich
Muss ich jetzt Angst um meinen Ferienflug haben?
Armee will sich vor Drohnen schützen
Nach Zwischenfällen in Europa
Schweizer Armee will jetzt Drohnenabwehr kaufen
15 Drohnen über belgischem Militärstützpunkt gesichtet
Rätselhafter Vorfall
15 Drohnen über belgischem Militärstützpunkt gesichtet

Drohnen auch über Schleswig-Holstein gesichtet

Wegen Drohnensichtungen im Umfeld und über dem Flughafen München war der Betrieb an Deutschlands zweitgrösstem Airport am Donnerstagabend und dann erneut am Freitagabend eingestellt worden. Betroffen waren Tausende Fluggäste. Unklar ist nach wie vor, wer die Drohnen gesteuert hat.

Zuletzt hatten zudem zahlreiche Überflüge von Drohnen unbekannter Herkunft über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen für Aufsehen gesorgt. Auch über Schleswig-Holstein wurden Drohnen gesichtet.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen