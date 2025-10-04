Ein «Hobbydrohnenpilot» liess am Frankfurter Flughafen eine Drohne aufsteigen und muss nun mit einem hohen Bussgeld rechnen. Der Mann wollte seine neue Drohne testen und ignorierte dabei die Flugverbotszone.

Ein Mann liess am Frankfurter Flughafen seine Drohnen steigen. Das könnte für ihn jetzt richtig teuer werden. (Archivbild) Foto: imago/HMB-Media

Darum gehts Mann lässt Drohne am Frankfurter Flughafen fliegen, drohendes hohe Busse

Hobbydrohnenpilot wollte neue Drohne in Flugverbotszone kurz testen

Weil er am Frankfurter Flughafen eine Drohne aufsteigen liess, droht einem Mann (41) ein hohes Bussgeld. Der «Hobbydrohnenpilot» liess am frühen Freitagmorgen innerhalb der Flugverbotszone kurzzeitig eine Drohne fliegen, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main am Samstag mitteilte. Beamte der Bundespolizei hätten die Drohne entdeckt, eine Polizeistreife habe den Drohnenpiloten kurz darauf angetroffen. Dieser habe «nach aktuellen Erkenntnissen seine neu erworbene Drohne kurz testen» wollen.

Der Testflug an Deutschlands grösstem Flughafen könnte den Mann teuer zu stehen kommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, ihm droht nach Angaben der Polizei ein Bussgeld «im fünfstelligen Bereich».

Drohnen auch über Schleswig-Holstein gesichtet

Wegen Drohnensichtungen im Umfeld und über dem Flughafen München war der Betrieb an Deutschlands zweitgrösstem Airport am Donnerstagabend und dann erneut am Freitagabend eingestellt worden. Betroffen waren Tausende Fluggäste. Unklar ist nach wie vor, wer die Drohnen gesteuert hat.

Zuletzt hatten zudem zahlreiche Überflüge von Drohnen unbekannter Herkunft über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen für Aufsehen gesorgt. Auch über Schleswig-Holstein wurden Drohnen gesichtet.