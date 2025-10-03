Sichtungen von Drohnen über Europa häufen sich. Nach Dänemark, Norwegen, Deutschland und weiteren europäischen Ländern berichtet nun auch Tschechien über anonyme Drohungen über Drohnen.

1/4 Am Prager Flughafen verfüge man über umfangreiche Sicherheitsmassnahmen, schreibt die Polizei (Symbolbild) Foto: Getty Images

Angela Rosser Journalistin News

Die Bedrohung kommt aus der Luft – zumindest in der letzten Zeit. Nachdem in vielen europäischen Ländern, darunter Belgien, Dänemark und Deutschland, Drohnen gesichtet wurden, bereiten sich auch andere auf diese Möglichkeit vor. Wie die tschechische Polizei auf X schreibt, verfüge man aktuell über «umfangreiche Sicherheitsmassnahmen» am Flughafen in Prag. Grund dafür ist eine «anonyme und unbestätigte» Drohung vor herannahenden Drohnen.

+++Update folgt+++