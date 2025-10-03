DE
FR
Abonnieren

«Anonyme und unbestätigte» Drohung vor herannahenden Drohnen
Polizei erhöht Sicherheitsmassnahmen an Prager Flughafen

Sichtungen von Drohnen über Europa häufen sich. Nach Dänemark, Norwegen, Deutschland und weiteren europäischen Ländern berichtet nun auch Tschechien über anonyme Drohungen über Drohnen.
Publiziert: vor 43 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Am Prager Flughafen verfüge man über umfangreiche Sicherheitsmassnahmen, schreibt die Polizei (Symbolbild)
Foto: Getty Images
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Die Bedrohung kommt aus der Luft – zumindest in der letzten Zeit. Nachdem in vielen europäischen Ländern, darunter Belgien, Dänemark und Deutschland, Drohnen gesichtet wurden, bereiten sich auch andere auf diese Möglichkeit vor. Wie die tschechische Polizei auf X schreibt, verfüge man aktuell über «umfangreiche Sicherheitsmassnahmen» am Flughafen in Prag. Grund dafür ist eine «anonyme und unbestätigte» Drohung vor herannahenden Drohnen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Mehr zu Drohnen
Passagiere wurden in Terminals untergebracht
0:44
Drohnenalarm in München
Passagiere wurden in Terminals untergebracht
Muss ich jetzt ständig Angst haben, dass mein Flug ausfällt?
Mit Video
Drohnenalarme häufen sich
Muss ich jetzt Angst um meinen Ferienflug haben?
Armee will sich vor Drohnen schützen
Nach Zwischenfällen in Europa
Schweizer Armee will jetzt Drohnenabwehr kaufen
Deutschland will im Anti-Drohnen-Kampf aufrüsten
Im Ernstfall abschiessen
Deutschland will im Anti-Drohnen-Kampf aufrüsten

+++Update folgt+++

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen