Mysteriöse Drohnenflüge über dänischen Militärstandorten halten an. In der Nacht auf Sonntag meldeten die Streitkräfte erneut mehrere Sichtungen. Die Polizei erhielt zahlreiche Hinweise, eine Luftraumsperrung war jedoch nicht erforderlich.

Darum gehts Mysteriöse Drohnenflüge über dänischen Militärstandorten halten an

Regierungschefin spricht von möglichen hybriden Angriffen, Verdacht auf Russland

Drei Flughäfen und ein Luftwaffenstützpunkt von Drohnenüberflügen betroffen

Daniel Macher Redaktor News

Die Serie mysteriöser Drohnenflüge in Dänemark hält an. In der Nacht auf Sonntag meldeten die dänischen Streitkräfte erneut mehrere Sichtungen über Militärstandorten. Weitere Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Laut der dänischen Polizei gingen in der Nacht mehrere Hinweise auf Drohnen ein, doch eine Sperrung des Luftraums über den Flughäfen war nicht nötig.

In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu Drohnenüberflügen. Am Freitagabend wurden nahe und über der Militärbasis Karup – dem grössten Stützpunkt der dänischen Luftwaffe – für mehrere Stunden ein bis zwei unbemannte Flugkörper gesichtet. Über Herkunft und Zweck der Drohnen ist bislang nichts bekannt.

Russland weist Vorwürfe weiterhin zurück

Bereits in der Nacht zum Donnerstag flogen Drohnen über die Flughäfen Aalborg, Esbjerg und Sönderborg sowie über dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup. Am Dienstag war der Betrieb am Flughafen Kopenhagen stundenlang unterbrochen, nachdem mehrere grosse Drohnen das Gelände überflogen hatten.

Regierungschefin Mette Frederiksen (47) sprach nach den Vorfällen von möglichen «hybriden Angriffen». Wer hinter den Drohnenflügen steckt, ist bisher unklar. Der Verdacht liegt aber auf Russland. Währenddessen kritisierte der Kreml scharf die EU-Pläne für einen gemeinsamen Drohnenabwehrwall und wies jede Verwicklung in die Vorfälle zurück.

Die wiederholten Überflüge sorgen in Dänemark für Besorgnis und werfen Fragen nach der Sicherheit von zivilen und militärischen Einrichtungen auf. Experten warnen, dass Drohnen zunehmend als Instrumente für Spionage oder gezielte Störungen eingesetzt werden könnten. Die dänischen Behörden setzen ihre Ermittlungen fort, um Ursprung und Zweck der Drohnen zu klären.