Grosse Unsicherheit im dänischen Luftraum: Nach Drohnensichtungen am Donnerstag soll es in der Nacht auf Freitag erneut zu Vorfällen gekommen sein. Die Polizei hat sich bisher noch nicht dazu geäussert.

Wieder Drohnenalarm in Dänemark? In der Nacht auf Freitag meldet das Portal «Flightradar24» erneut Drohnensichtungen über dem dänischen Flughafen Aalborg. Aus diesem Grund wurde der Luftraum von 23.40 Uhr bis 00.35 Uhr geschlossen. Der Grund soll Drohnenalarm gewesen sein. Von der dänischen Regierung oder Polizei liegt bisher keine Bestätigung über eine Luftraumverletzung vor.

Klar ist aber: Zwei Linienflüge mussten umgeleitet beziehungsweise gestrichen werden. Flug KL1289 (German Airways) musste nach Amsterdam zurückkehren und Flug SK1225 (Scandinavian Airlines) aus Kopenhagen wurde gestrichen.

Am Freitagmorgen wurden zudem je ein Flug nach Kopenhagen und einer nach Amsterdam gestrichen. Wieso, ist noch unklar.

Polizei gibt vorsichtige Entwarnung

Zum Vorfall am Donnerstagabend gab die Polizei relativ schnell Entwarnung. Es habe sich augenscheinlich nicht um eine Drohne gehandelt, berichtet der Sender TV2. Ob die beiden am Freitag gestrichenen Linienflüge mit dem Vorfall vom Donnerstagabend zusammenhängen ist jedoch unklar. Die vorsorglichen Flugstreichungen und Berichte über neue Flugkörper zeigen die Unsicherheit, die derzeit in vielen Ländern herrschen.

Bereits am Donnerstag wurde der dänische Luftraum über Aalborg geschlossen. Noch ist unklar, wer dahinter steckt.